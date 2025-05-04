Ілон Маск планує повернути зір сліпим — перший імплант можуть встановити вже протягом року

Компанія Neuralink працює над технологією, здатною повернути зір людям із повною втратою зорових функцій.

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Компанія Ілона Маска Neuralink планує протягом року імплантувати перший нейрочип людині з повною втратою зору. Про це Маск заявив в інтерв’ю телеканалу Fox News.

Йдеться про пристрій під назвою Blindsight, який має напряму взаємодіяти з зоровою корою головного мозку — минаючи пошкоджені очі та нерви.

Маск уточнив, що на стартових етапах візуалізація буде схожа на примітивну комп'ютерну графіку, проте згодом технологія має вийти на «надлюдський» рівень.

За словами Маска, перші випробування на тваринах уже продемонстрували часткове відновлення зору: зокрема, мавпі.

Імплантація першого чипа людині планується вже протягом року. У планах компанії — імплантувати пристрій 20–30 пацієнтам.

Neuralink також працює над іншими напрямами. Серед них — допомога людям з травмами хребта: майбутні розробки можуть дати можливість знову ходити тим, хто втратив цю здатність.

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