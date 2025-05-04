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Илон Маск планирует вернуть зрение слепым — первый имплант могут установить уже в течение года

15:53, 4 мая 2025
Компания Neuralink работает над технологией, способной вернуть зрение людям с полной потерей зрительных функций.
Илон Маск планирует вернуть зрение слепым — первый имплант могут установить уже в течение года
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Компания Илона Маска Neuralink планирует в течение года имплантировать первый нейрочип человеку с полной потерей зрения. Об этом Маск заявил в интервью телеканалу Fox News.

Речь идет об устройстве под названием Blindsight, которое должно напрямую взаимодействовать с зрительной корой головного мозга — минуя поврежденные глаза и нервы.

Маск уточнил, что на начальных этапах визуализация будет напоминать примитивную компьютерную графику, однако со временем технология должна выйти на «сверхчеловеческий» уровень.

По словам Маска, первые испытания на животных уже показали частичное восстановление зрения — в частности, у обезьяны.

Имплантация первого чипа человеку запланирована в течение ближайшего года. В планах компании — установить устройство 20–30 пациентам.

Neuralink также работает над другими направлениями. Среди них — помощь людям с травмами позвоночника: будущие разработки могут дать возможность снова ходить тем, кто утратил эту способность.

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Илон Маск

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