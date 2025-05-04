Авіакомпанії почали скасовувати рейси до Ізраїлю після прильоту ракети по аеропорту Бен-Гуріон

Літаки Ryanair, WizzAir та Lufthansa Group тимчасово не літатимуть до Ізраїлю.

Фото: Suppressed News

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 4 травня єменські хусити завдали удару балістичною ракетою по аеропорту Бен-Гуріон в Ізраїлі.

Після інциденту авіакомпанії почали скасовувати рейси до Ізраїлю. Станом на зараз про скасування рейсів вже заявили Ryanair, WizzAir та Lufthansa Group, до складу якої входять авіакомпанії Lufthansa Airlines, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines і Eurowings, а також United Airlines, Air France, ITA, Brussels Airlines, Air India, Air Canada, TUS Airways, Transavia та Air Europa.

Зазначається, що наразі в аеропорту Бен-Гуріон величезні черги.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.