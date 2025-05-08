Військовий у зоні бойових дій врятував та виростив дикого кабана, фото

Ризикуючи власним життям, чоловік врятував малюка та виростив його власноруч, однак через переведення більше не мав змоги залишити її при собі, тому передав зоозахисникам.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Український військовий звернувся до Центру порятунку диких тварин із проханням прихистити дикого кабанчика, якого він врятував у зоні бойових дій.

Чоловік самостійно виростив тварину, однак через переведення більше не мав змоги залишити її при собі.

«Ризикуючи власним життям, чоловік врятував малюка та виростив його власноруч. Але зараз його переводять на іншу локацію, і він не може залишити кабана при собі», — розповіли в Центрі порятунку диких тварин.

Щоб бути впевненим у подальшій безпеці кабанчика, захисник передав його під опіку Центру.

«Я не для того ризикував життям, рятуючи його, аби його з’їли», — сказав він при передачі тварини.

У Центрі зазначили, що погодилися взяти тварину, зважаючи на обставини та щиру турботу, яку виявив захисник.

Кабанчик перебуватиме під наглядом фахівців і житиме в безпеці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.