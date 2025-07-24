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Як ChatGPT формує вибір підлітків – і в чому небезпека, – розповів Сем Альтман

17:32, 24 липня 2025
Генеральний директор OpenAI попереджив про небезпечну залежність від ШІ.
Як ChatGPT формує вибір підлітків – і в чому небезпека, – розповів Сем Альтман
Фото: businessinsider
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Генеральний директор OpenAI Сем Альтман висловив занепокоєння щодо зростаючої залежності людей, особливо молоді, від чат-бота ChatGPT під час ухвалення важливих життєвих рішень. Про це він заявив на банківській конференції, організованій Федеральною резервною системою США, повідомляє Business Insider.

Альтман назвав цю тенденцію «надмірною емоційною залежністю» від штучного інтелекту. «Люди занадто покладаються на ChatGPT. Є молоді люди, які кажуть: «Я не можу прийняти жодного рішення у своєму житті, не розповівши ChatGPT про все, що відбувається. Він знає мене, він знає моїх друзів. Я буду робити все, що він скаже». Мені це дуже не подобається», — підкреслив він. На його думку, навіть якщо поради чат-бота здаються корисними, покладатися на них у всіх аспектах життя може бути небезпечно.

Згідно зі звітом Common Sense Media, 72% американських підлітків хоча б раз використовували чат-боти зі штучним інтелектом, а половина з них довіряють їхнім порадам. Найчастіше до ШІ звертаються підлітки віком 13–14 років, консультуючись перед ухваленням важливих рішень.

Альтман закликав користувачів бути обережними та не передавати штучному інтелекту повний контроль над своїм життям, наголошуючи на важливості самостійного прийняття рішень.

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ChatGPT ШІ

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