Президент Зеленський оголосив, що погодив законопроект, який передбачає жодних російських зв’язків і незалежність НАБУ та САП

«Найголовніше – реальні інструменти, жодних російських зв’язків і незалежність НАБУ та САП, законопроект сьогодні буде внесений до Верховної Ради», вказав Володимир Зеленський.

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Президент Володимир Зеленський заявив, що щойно погодив текст законопроекту, який, за його словами, «гарантує реальне зміцнення системи правопорядку в Україні, незалежність антикорупційних органів, а також надійний захист системи правопорядку від будь-якого російського впливу чи втручання».

«Текст збалансований.

Найголовніше – реальні інструменти, жодних російських зв’язків і незалежність НАБУ та САП. Законопроєкт сьогодні буде внесений до Верховної Ради України», підкреслив Президент.

«Важливо, що зберігаємо єдність. Важливо, що зберігаємо незалежність. Важливо, що поважаємо позицію всіх українців і вдячні кожному, хто з Україною», підсумував він.

Наразі текст законопроекту на сайті Раді відсутній. Як повідомили в Офісі Президента, «зараз триває підготовка тексту, документів всіх супроводжуючих».

В той же час, у парламенті вже зареєстрований депутатський законопроект 13531, який передбачає скасування всіх змін, внесених законопроектом 12414.

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада прийняла, а Президент підписав законопроект 12414, який стосується балансу повноважень між НАБУ, САП і Офісом генпрокурора.

Додамо, Володимир Зеленський 23 липня провів широку нараду з керівниками всіх правоохоронних і антикорупційних органів, а також з генеральним прокурором.

Президент заявив, що до Верховної Ради буде внесений законопроект, в якому будуть усі норми для незалежності антикорупційних інституцій.

У свою чергу очільник МВС Ігор Клименко зазначив, що зміни до законів про НАБУ і САП будуть готові протягом 2 тижнів.

Автор: Наталя Мамченко

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