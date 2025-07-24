Президент Зеленский объявил, что согласовал законопроект, предусматривающий отсутствие российских связей и независимость НАБУ и САП

«Самое главное – реальные инструменты, никаких российских связей и независимость НАБУ и САП, законопроект сегодня будет внесен в Верховную Раду», – указал Владимир Зеленский.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что только что согласовал текст законопроекта, который, по его словам, «гарантирует реальное укрепление системы правопорядка в Украине, независимость антикоррупционных органов, а также надежную защиту системы правопорядка от любого российского влияния или вмешательства».

«Текст сбалансирован. Самое главное – реальные инструменты, никаких российских связей и независимость НАБУ и САП. Законопроект сегодня будет внесен в Верховную Раду Украины», – подчеркнул Президент.

«Важно, что сохраняем единство. Важно, что сохраняем независимость. Важно, что уважаем позицию всех украинцев и благодарны каждому, кто с Украиной», – подытожил он.

На данный момент текст законопроекта на сайте Рады отсутствует. Как сообщили в Офисе Президента, «сейчас идет подготовка текста, всех сопроводительных документов».

В то же время, в парламенте уже зарегистрирован депутатский законопроект 13531, который предусматривает отмену всех изменений, внесенных законопроектом 12414.

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла, а Президент подписал законопроект №12414, который касается баланса полномочий между НАБУ, САП и Офисом генерального прокурора.

Добавим, Владимир Зеленский 23 июля провел совещание с руководителями всех правоохранительных и антикоррупционных органов, а также с генеральным прокурором.

Президент заявил, что в Верховную Раду будет внесен президентский законопроект, в котором будут все нормы независимости антикоррупционных институций.

В свою очередь глава МВД Игорь Клименко отметил, что изменения в законы о НАБУ и САП будут готовы в течение 2 недель.

Автор: Наталя Мамченко

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