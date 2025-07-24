Как ChatGPT формирует выбор подростков – и в чем опасность, – рассказал Сэм Альтман

Генеральный директор OpenAI предупредил об опасной зависимости от ИИ.

Фото: businessinsider

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Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман выразил обеспокоенность растущей зависимостью людей, особенно молодежи, от чат-бота ChatGPT при принятии важных жизненных решений. Об этом он заявил на банковской конференции, организованной Федеральной резервной системой США, сообщает Business Insider.

Альтман назвал эту тенденцию «чрезмерной эмоциональной зависимостью» от искусственного интеллекта. «Люди слишком полагаются на ChatGPT. Есть молодые люди, которые говорят: «Я не могу принять ни одного решения в своей жизни, не рассказав ChatGPT обо всем, что происходит. Он знает меня, он знает моих друзей. Я буду делать все, что он скажет». Мне это очень не нравится», — подчеркнул он. По его мнению, даже если советы чат-бота кажутся полезными, полагаться на них во всех аспектах жизни может быть опасно.

Согласно отчету Common Sense Media, 72% американских подростков хотя бы раз использовали чат-боты с искусственным интеллектом, а половина из них доверяют их советам. Чаще всего к ИИ обращаются подростки в возрасте 13–14 лет, консультируясь перед принятием важных решений.

Альтман призвал пользователей быть осторожными и не передавать искусственному интеллекту полный контроль над своей жизнью, подчеркивая важность самостоятельного принятия решений.

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