Україна поступилася Франції у старті відбору Чемпіонату світу - 2026

5 вересня збірна України зазнала поразки від Франції у першому турі кваліфікації чемпіонату світу-2026. Поєдинок відбувся у Вроцлаві та завершився з рахунком 0:2. Про це повідомляє сайт УЄФА.

Українці невдало розпочали матч — вже на 10-й хвилині Майкл Олісе відкрив рахунок на користь французів. Другий м'яч у воротах Анатолія Трубіна опинився на 82-й хвилині - забив Кіліан Мбаппе.

ЧС-2026

Кваліфікація, 1-й тур

5 вересня

Україна - Франція 0:2

Голи: Олісе, 10, Мбаппе, 82

Україна: Трубін, Конопля, Забарний, Матвієнко, Зінченко (Волошин, 87), Зубков (Назаренко, 76), Ярмолюк (Очеретько, 82), Судаков (Бондаренко, 82), Калюжний, Гуцуляк, Довбик (Ванат, 76)

Франція: Меньян, Кунде (Густо, 90+2), Конате, Упамекано, Дінь, Коне, Чуамені, Барколя (Рабйо, 76), Олісе, Дуе (Дембеле, 46, Екітіке, 81), Мбаппе

