Практика судов
  1. Общество

Украина уступила Франции в старте отбора Чемпионата мира – 2026

08:12, 6 сентября 2025
Украина проиграла Франции со счётом 0:2.
Украина уступила Франции в старте отбора Чемпионата мира – 2026
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

5 сентября сборная Украины потерпела поражение от Франции в первом туре квалификации чемпионата мира-2026. Поединок состоялся во Вроцлаве и завершился со счётом 0:2. Об этом сообщает сайт УЕФА.

Украинцы неудачно начали матч — уже на 10-й минуте Майкл Олисе открыл счёт в пользу французов. Второй мяч в воротах Анатолия Трубина оказался на 82-й минуте — забил Килиан Мбаппе.

Украина проиграла Франции со счётом 0:2.

ЧМ-2026

Квалификация, 1-й тур

5 сентября

Украина — Франция 0:2

Голы: Олисе, 10, Мбаппе, 82

Украина: Трубин, Конопля, Забарный, Матвиенко, Зинченко (Волошин, 87), Зубков (Назаренко, 76), Ярмолюк (Очередько, 82), Судаков (Бондаренко, 82), Калюжный, Гуцуляк, Довбик (Ванат, 76)

Франция: Меньян, Кунде (Густо, 90+2), Конате, Упамекано, Динь, Коне, Чуамени, Барколя (Рабьо, 76), Олисе, Дуе (Дембеле, 46, Эки тикe, 81), Мбаппе

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

футбол спорт

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Граждане сами будут декларировать доходы от операций с криптовалютой и платить налоги — Гетманцев

Как отметил Даниил Гетманцев, рынок криптоактивов в Украине не может дальше жить «по правилам Дикого Запада».

Психиатрические учреждения не смогут ставить перед судом вопрос об ограничении дееспособности психически больного лица — депутаты поддержали законопроект

Верховная Рада поддержала законопроект, которым депутаты предлагают лишить психиатрические учреждения права ставить перед судом вопрос об ограничении дееспособности больного лица, а также разрешить недееспособным лицам и их адвокатам увольнять опекунов.

Если предприниматель действовал в рамках разъяснений налоговиков, это не будет считаться преступлением — комитет рекомендовал законопроект

Не будет считаться преступлением деяние лица, совершенное на основании разъяснений, предоставленных уполномоченными центральными органами исполнительной власти относительно порядка применения норм налогового или таможенного законодательства.

Должностных лиц, которые не являются на вызов Верховной Рады, будут штрафовать до 17 тысяч грн

Верховная Рада приняла закон, который позволяет принудительно доставлять должностных лиц на заседания временных следственных комиссий Верховной Рады, а также штрафовать их за неявку на пленарное заседание до 17 тысяч гривен.

Уважение к суду будут обеспечивать штрафами для участников процесса — Рада приняла закон

Верховная Рада приняла закон об обеспечении уважения к суду — его будут обеспечивать штрафами и взысканиями с участников процесса.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Артеменко
    Ігор Артеменко
    голова Одеського апеляційного суду
  • Роман Брильовський
    Роман Брильовський
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Оксана Карп'як
    Оксана Карп'як
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Надія Ковальчук
    Надія Ковальчук
    суддя Рівненського апеляційного суду
  • Віталій Амельохін
    Віталій Амельохін
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва