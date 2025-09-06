Украина уступила Франции в старте отбора Чемпионата мира – 2026

5 сентября сборная Украины потерпела поражение от Франции в первом туре квалификации чемпионата мира-2026. Поединок состоялся во Вроцлаве и завершился со счётом 0:2. Об этом сообщает сайт УЕФА.
Украинцы неудачно начали матч — уже на 10-й минуте Майкл Олисе открыл счёт в пользу французов. Второй мяч в воротах Анатолия Трубина оказался на 82-й минуте — забил Килиан Мбаппе.
Украина проиграла Франции со счётом 0:2.
ЧМ-2026
Квалификация, 1-й тур
5 сентября
Украина — Франция 0:2
Голы: Олисе, 10, Мбаппе, 82
Украина: Трубин, Конопля, Забарный, Матвиенко, Зинченко (Волошин, 87), Зубков (Назаренко, 76), Ярмолюк (Очередько, 82), Судаков (Бондаренко, 82), Калюжный, Гуцуляк, Довбик (Ванат, 76)
Франция: Меньян, Кунде (Густо, 90+2), Конате, Упамекано, Динь, Коне, Чуамени, Барколя (Рабьо, 76), Олисе, Дуе (Дембеле, 46, Эки тикe, 81), Мбаппе
