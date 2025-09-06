Украина уступила Франции в старте отбора Чемпионата мира – 2026

Украина проиграла Франции со счётом 0:2.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

5 сентября сборная Украины потерпела поражение от Франции в первом туре квалификации чемпионата мира-2026. Поединок состоялся во Вроцлаве и завершился со счётом 0:2. Об этом сообщает сайт УЕФА.

Украинцы неудачно начали матч — уже на 10-й минуте Майкл Олисе открыл счёт в пользу французов. Второй мяч в воротах Анатолия Трубина оказался на 82-й минуте — забил Килиан Мбаппе.

Украина проиграла Франции со счётом 0:2.

ЧМ-2026

Квалификация, 1-й тур

5 сентября

Украина — Франция 0:2

Голы: Олисе, 10, Мбаппе, 82

Украина: Трубин, Конопля, Забарный, Матвиенко, Зинченко (Волошин, 87), Зубков (Назаренко, 76), Ярмолюк (Очередько, 82), Судаков (Бондаренко, 82), Калюжный, Гуцуляк, Довбик (Ванат, 76)

Франция: Меньян, Кунде (Густо, 90+2), Конате, Упамекано, Динь, Коне, Чуамени, Барколя (Рабьо, 76), Олисе, Дуе (Дембеле, 46, Эки тикe, 81), Мбаппе

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.