Скринінг здоров’я 40+: як взяти участь у програмі та який порядок проведення

Для реалізації скринінгу здоров’я 40+ держава на 2026 рік виділила 10 млрд грн.

Фото: zoda.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України затвердив порядок реалізації програми «Скринінг здоров’я 40+», що вже запрацював. Він дозволить українцям та українкам від 40 років і старше пройти обстеження та вчасно виявляти ризики хронічних захворювань, контролювати стан здоров’я й запобігати ускладненням, які найчастіше призводять до інвалідності чи передчасних смертей.

Як повідомили у МОЗ, скринінг здоров’я 40+ покликаний зробити так, аби якомога більше людей звернули увагу на своє здоров’я, перевірили його та змогли вчасно виявити потенційні ризики. Для реалізації цієї програми держава на 2026 рік виділила 10 млрд грн.

Раніше Уряд затвердив порядок проведення Скринінгу здоров’я 40+.

Що включатиме Національний скринінг здоров’я 40+?

Скринінг здоров’я 40+ включає анкетування та оцінку індивідуальних ризиків (зокрема серцево-судинних захворювань, ризику цукрового діабету 2 типу та стану психічного здоров’я), фізикальне обстеження та лабораторні дослідження, що показують роботу серця, судин і нирок.

Після проходження скринінгу людина отримає персоналізовані рекомендації щодо способу життя та стану здоров'я. Лікар також у разі потреби може одразу призначити певні ліки. Держава з року в рік розширює перелік препаратів, що можна отримати безоплатно або з частковою доплатою у межах програми реімбурсації «Доступні ліки» — нині їх вже понад 700.

Зокрема, йдеться про підтримку людей із серцево-судинними захворюваннями та цукровим діабетом завдяки програмі «Доступні ліки». Лише в 2024 році на інсуліни було відшкодовано понад 2,65 млрд грн, на тест-смужки — 29,9 млн грн, а на препарати для лікування серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу та інших хронічних станів — понад 2,48 млрд грн. У 2025 році ця підтримка зросла: уже компенсовано 2,78 млрд грн за інсуліни, 58,8 млн грн — за тест-смужки та 2,53 млрд грн — за препарати для лікування серцево-судинних захворювань, цереброваскулярних хвороб і діабету 2 типу.

Як взяти участь у програмі Національний скринінг здоров’я 40+?

Стати учасником програми може кожен охочий віком від 40 років включно. Запрошення пройти скринінг людям надходитиме в застосунку Дія через 30 днів після дня народження. Це стосується всіх українців і українок від 40 років і старше: чи вам щойно виповнилось 40, чи 50, чи 60 років.

Після того, як людина прийме запрошення, необхідно замовити Дія.Картку в застосунку або ж використати свою, уже оформлену. За 7 днів на неї надійдуть кошти — 2000 гривень. Їх можна використати тільки для проходження Скринінгу здоров'я 40+.

Хочете попіклуватись про здоров’я і пройти обстеження, але не користуєтесь Дією? Тоді для вас алгоритм участі в скринінгу здоров’я 40+ дещо інший.

У такому разі достатньо через 30 днів після дня народження замовити пластикову карту зі спеціальним рахунком у визначених банках та звернутися до найближчого ЦНАПу. Там вам допоможуть подати заявку, підтвердити особу та вказати спеціальний рахунок у банку. На нього протягом 7 днів буде зараховано 2000 гривень для оплати скринінгу. Далі все працюватиме так само, як і для користувачів Дії: обираєте медзаклад із затвердженого переліку і проходите комплексне обстеження.

У якому медзакладі можна пройти Національний скринінг здоров’я 40+?

Ви обираєте його самі: незалежно від місця проживання. Скринінг можна буде пройти у будь-якому медичному закладі — державному, комунальному чи приватному, що бере участь у програмі.

Головне — щоб заклад відповідав вимогам, що дозволяють справді якісно пройти це важливе обстеження. Усі вимоги до медзакладів, перелік потрібних документів, строки подачі заявки та порядок її розгляду НСЗУ оприлюднить незабаром на своєму офіційному сайті. Саме там буде зазначено й те, як заклади мають вносити дані про результати скринінгу до електронної системи охорони здоров’я.

Далі — буде сформовано офіційний перелік медзакладів, які можуть проводити скринінг. Ми оприлюднимо цей перелік окремо та розкажемо, де і як обрати заклад.

Чому важливо пройти Національний скринінг здоров’я 40+?

Саме після 40 років у людей починає стрімко зростати ризик виникнення серцево-судинних захворювань та цукрового діабету.

Понад 1,3 млн українцям та українкам уже діагностували діабет. А тепер уявіть: ще стільки ж людей живуть із таким діагнозом та навіть не знають про нього. Однією з головних причин встановлення інвалідності в 2025 році серед українців цьогоріч стали саме хвороби системи кровообігу: кожен п’ятий випадок припадає на ці діагнози. А повномасштабна війна — як показують дослідження — призвела до того, що до десятка мільйонів наших людей можуть зіткнутися з проблемами ментального здоровʼя внаслідок стресу та втрат.

Скринінг — це простий і безпечний спосіб завчасно виявити фактори ризику неінфекційних хвороб, що можуть розвиватися непомітно й проявлятися вже у вигляді ускладнень. Саме тому людям віком від 40 років рекомендовано проходити таке обстеження навіть тоді, коли вони почуваються добре.

Раніше повідомлялося, як отримати 2 тисячі гривень після 40 років для перевірки здоровʼя — відеоінструкція.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.