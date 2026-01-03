Скрининг здоровья 40+: как принять участие в программе и каков порядок проведения

Для реализации скрининга здоровья 40+ государство на 2026 год выделило 10 млрд грн.

Кабинет Министров Украины утвердил порядок реализации программы «Скрининг здоровья 40+», которая уже начала действовать. Она позволит украинцам и украинкам в возрасте от 40 лет и старше пройти обследование и своевременно выявлять риски хронических заболеваний, контролировать состояние здоровья и предотвращать осложнения, которые чаще всего приводят к инвалидности или преждевременной смерти.

Как сообщили в Минздраве, скрининг здоровья 40+ призван сделать так, чтобы как можно больше людей обратили внимание на свое здоровье, проверили его и смогли своевременно выявить потенциальные риски. Для реализации этой программы государство на 2026 год выделило 10 млрд грн.

Ранее Правительство утвердило порядок проведения Скрининга здоровья 40+.

Что будет включать Национальный скрининг здоровья 40+?

Скрининг здоровья 40+ включает анкетирование и оценку индивидуальных рисков (в частности сердечно-сосудистых заболеваний, риска сахарного диабета 2 типа и состояния психического здоровья), физикальное обследование и лабораторные исследования, показывающие работу сердца, сосудов и почек.

После прохождения скрининга человек получит персонализированные рекомендации относительно образа жизни и состояния здоровья. Врач также при необходимости может сразу назначить определенные лекарства. Государство из года в год расширяет перечень препаратов, которые можно получить бесплатно или с частичной доплатой в рамках программы реимбурсации «Доступные лекарства» — на сегодня их уже более 700.

В частности, речь идет о поддержке людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом благодаря программе «Доступные лекарства». Только в 2024 году на инсулины было возмещено более 2,65 млрд грн, на тест-полоски — 29,9 млн грн, а на препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и других хронических состояний — более 2,48 млрд грн. В 2025 году эта поддержка выросла: уже компенсировано 2,78 млрд грн за инсулины, 58,8 млн грн — за тест-полоски и 2,53 млрд грн — за препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, цереброваскулярных болезней и диабета 2 типа.

Как принять участие в программе Национальный скрининг здоровья 40+?

Стать участником программы может каждый желающий в возрасте от 40 лет включительно. Приглашение пройти скрининг будет поступать людям в приложении Дія через 30 дней после дня рождения. Это касается всех украинцев и украинок в возрасте от 40 лет и старше: исполнилось ли вам только 40, или 50, или 60 лет.

После того как человек примет приглашение, необходимо заказать Дія.Карту в приложении либо использовать уже оформленную. Через 7 дней на нее поступят средства — 2000 гривен. Их можно использовать исключительно для прохождения Скрининга здоровья 40+.

Хотите позаботиться о здоровье и пройти обследование, но не пользуетесь Дією? Тогда для вас алгоритм участия в скрининге здоровья 40+ несколько иной.

В таком случае достаточно через 30 дней после дня рождения заказать пластиковую карту со специальным счетом в определенных банках и обратиться в ближайший ЦНАП. Там вам помогут подать заявку, подтвердить личность и указать специальный счет в банке. На него в течение 7 дней будет зачислено 2000 гривен для оплаты скрининга. Далее все будет работать так же, как и для пользователей Дії: выбираете медучреждение из утвержденного перечня и проходите комплексное обследование.

В каком медицинском учреждении можно пройти Национальный скрининг здоровья 40+?

Вы выбираете его самостоятельно, независимо от места проживания. Скрининг можно будет пройти в любом медицинском учреждении — государственном, коммунальном или частном, которое участвует в программе.

Главное — чтобы учреждение соответствовало требованиям, позволяющим действительно качественно пройти это важное обследование. Все требования к медицинским учреждениям, перечень необходимых документов, сроки подачи заявки и порядок ее рассмотрения НСЗУ в ближайшее время обнародует на своем официальном сайте. Именно там будет указано и то, как учреждения должны вносить данные о результатах скрининга в электронную систему здравоохранения.

Далее будет сформирован официальный перечень медицинских учреждений, которые могут проводить скрининг. Мы обнародуем этот перечень отдельно и расскажем, где и как выбрать учреждение.

Почему важно пройти Национальный скрининг здоровья 40+?

Именно после 40 лет у людей начинает стремительно расти риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.

Более 1,3 млн украинцам и украинкам уже диагностировали диабет. А теперь представьте: еще столько же людей живут с таким диагнозом и даже не знают об этом. Одной из главных причин установления инвалидности в 2025 году среди украинцев в этом году стали именно болезни системы кровообращения: каждый пятый случай приходится на эти диагнозы. А полномасштабная война, как показывают исследования, привела к тому, что до десятков миллионов наших людей могут столкнуться с проблемами ментального здоровья вследствие стресса и утрат.

Скрининг — это простой и безопасный способ заблаговременно выявить факторы риска неинфекционных заболеваний, которые могут развиваться незаметно и проявляться уже в виде осложнений. Именно поэтому людям в возрасте от 40 лет рекомендуется проходить такое обследование даже тогда, когда они чувствуют себя хорошо.

Ранее сообщалось, как получить 2 тысячи гривен после 40 лет для проверки здоровья — видеоинструкция.

