Допомога на поховання — не «дохід»: Пенсійний фонд пояснив правила соцвиплат

Пенсійний фонд України роз’яснив, що базова соціальна допомога обчислюється з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї, а допомога на поховання під час визначення такого права не зараховується до середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

Середньомісячний сукупний дохід сім’ї при розрахунку базової соціальної допомоги – це обчислений у середньому за місяць дохід усіх членів сім’ї, одержаний ними протягом трьох місяців, що передують місяцю, попередньому до місяця звернення.

Порядок обчислення такого доходу для всіх видів державної соціальної допомоги затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 632. Відповідно до пункту 7 цього Порядку, допомога на поховання не включається до середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства).

