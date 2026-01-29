Пособие на погребение — не «доход»: Пенсионный фонд разъяснил правила соцвыплат

Пособие на погребение не влияет на право на базовую соцпомощь.

Пенсионный фонд Украины разъяснил, что базовая социальная помощь рассчитывается с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи, а пособие на погребение при определении такого права не включается в среднемесячный совокупный доход семьи.

Среднемесячный совокупный доход семьи при расчете базовой социальной помощи — это рассчитанный в среднем за месяц доход всех членов семьи, полученный ими в течение трех месяцев, предшествующих месяцу, предшествующему месяцу обращения.

Порядок расчета такого дохода для всех видов государственной социальной помощи утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 года № 632. В соответствии с пунктом 7 этого Порядка, пособие на погребение не включается в среднемесячный совокупный доход семьи (домохозяйства).

