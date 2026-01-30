30 січня – яке сьогодні свято та головні події

30 січня відзначають День спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ.

30 січня відзначають День спеціаліста військово-соціального управління Збройних Сил України, а також Шкільний день ненасильства та миру.

Церковне свято

Цього дня віряни вшановують пам’ять трьох святих — Василія Великого, Григорія Богослова та Івана Золотоустого.

Іменини

Іменини святкують Василь, Володимир, Григорій, Іван, Максим.

Хто народився 30 січня

160 років від дня народження Юрія Михайловича Міхновського (1866–1937) — українського церковного діяча, архієпископа УАПЦ, архієпископа УПЦ (з 1930 року).

120 років від дня народження Василя Миколайовича Греченка (1906–1967) — українського художника театру та живописця.

85 років від дня народження Василя Івановича Фольварочного (1941–2022) — українського поета, прозаїка, драматурга, державного та громадського діяча.

Події цього дня в історії

1915 року під час атаки французького порту Гавр німецький флот уперше використав підводні човни.

1918 року Українська Центральна Рада ухвалила рішення про створення добровольчої української армії.

1930 року здійснено запуск першого у світі радіозонда для дослідження атмосфери.

1933 року націонал-соціалісти на чолі з Адольфом Гітлером прийшли до влади в Німеччині.

1992 року в Гельсінкі Україна приєдналася до членства Наради з безпеки і співробітництва в Європі.

1992 року Україна встановила дипломатичні відносини з Королівством Іспанія.

1992 року перша канадська жінка-астронавт українського походження Роберта Лінн Бондар завершила восьмиденну місію на човнику НАСА «Діскавері».

2004 року було створено першу статтю Вікіпедії українською мовою — «Атом».

2007 року у продажу з’явилася операційна система Windows Vista.

