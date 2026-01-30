  1. Общество
  В Украине

30 января – какой сегодня праздник и главные события

09:42, 30 января 2026
30 января отмечают День специалиста военно-социального управления ВСУ.

Фото: 5.ua


30 января отмечают День специалиста военно-социального управления Вооруженных Сил Украины, а также Школьный день ненасилия и мира.



Церковный праздник

В этот день верующие чтят память трех святых – Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.

Именины

Именины празднуют Василий, Владимир, Григорий, Иван, Максим.

Кто родился 30 января

160 лет со дня рождения Юрия Михайловича Михновского (1866–1937) — украинского церковного деятеля, архиепископа УАПЦ, архиепископа УПЦ (с 1930 года).

120 лет со дня рождения Василия Николаевича Греченко (1906–1967) — украинского художника театра и живописца.

85 лет со дня рождения Василия Ивановича Фольварочного (1941–2022) — украинского поэта, прозаика, драматурга, государственного и общественного деятеля.

События этого дня в истории

В 1915 году во время атаки французского порта Гавр немецкий флот впервые использовал подводные лодки.

В 1918 году Украинская Центральная Рада приняла решение о создании добровольческой украинской армии.

В 1930 году осуществлен запуск первого в мире радиозонда для исследования атмосферы.

В 1933 году национал-социалисты во главе с Адольфом Гитлером пришли к власти в Германии.

В 1992 году в Хельсинки Украина присоединилась к членству Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В 1992 году Украина установила дипломатические отношения с Королевством Испания.

В 1992 году первая канадская женщина-астронавт украинского происхождения Роберта Линн Бондар завершила восьмидневную миссию на шаттле НАСА «Дискавери».

В 2004 году была создана первая статья Википедии на украинском языке — «Атом».

В 2007 году в продаже появилась операционная система Windows Vista.



какой сегодня праздник свято





