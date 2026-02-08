ТОП-5 професій для тих, хто любить українську мову і мріє про успішну кар’єру

Від літературного агента до перекладача: де любов до мови перетворюється на кар’єру.

Любов до української мови може стати не лише особистою цінністю, а й основою для майбутньої професії. Ще Володимир Сосюра у вірші «Любіть Україну» наголошував на важливості рідного слова, а сьогодні ця любов дедалі частіше перетворюється на конкурентну перевагу на ринку праці.

У Державній службі зайнятості розповіли, у яких спеціальностях знання української мови та гуманітарна освіта відкривають найкращі кар’єрні перспективи.

Літературний агент

Літературний агент є посередником між автором і видавництвом. Саме ці фахівці читають рукописи до їх публікації, аналізують тексти та можуть радити письменникам, як доопрацювати твір, аби він зацікавив читача. В українському класифікаторі професій така посада має назву «літературний співробітник».

Найкращою освітою для цієї професії є видавнича справа та редагування. Таку підготовку пропонують, зокрема, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ДУ «Київський авіаційний інститут», КПІ імені Ігоря Сікорського та Українська академія друкарства. Професія підійде випускникам, які захоплюються українською та англійською мовами, а також суспільними науками.

Актор дубляжу

Актори дубляжу озвучують фільми, серіали, мультфільми, комп’ютерні ігри, рекламу та аудіокниги. Саме їхні голоси українські глядачі чують замість відомих світових зірок. У класифікаторі професій ця спеціальність має назву «артист розмовного жанру».

Підготовку таких фахівців здійснюють університети за спеціальністю «перформативні мистецтва». Серед них Київський національний університет культури і мистецтв, Київський університет культури та Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого. У Пенсійній службі наголошують, що для успіху в дубляжі важливо не лише досконало володіти державною мовою, а й знати діалекти, мовні особливості різних регіонів і навіть історичні мовні форми.

Етнограф або народознавець

Етнографи та народознавці досліджують культуру, традиції, вірування, обряди та звичаї різних регіонів і народів. В Україні навчання за цим напрямом зазвичай відбувається в межах спеціальностей «Історія та археологія», «Культурологія» або «Філологія».

Таку освіту пропонують Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Києво-Могилянська академія та Острозька академія. У трудових книжках випускників ця професія часто фігурує як науковий співробітник, мистецтвознавець або консультант з питань історії. Напрям зацікавить школярів, які поєднують любов до української мови з історією та географією.

Автор технічної документації

Автори технічної документації, яких у класифікаторі професій також називають авторами текстів або копірайтерами, працюють на перетині мови й технологій. Їхнє завдання — пояснювати складні технічні процеси простою та зрозумілою мовою. Саме вони пишуть інструкції до програм, гаджетів та сучасних цифрових сервісів.

Отримати необхідну освіту можна за напрямами філології, журналістики або маркетингу. В Україні таких фахівців готують, зокрема, Київський національний лінгвістичний університет, Національний авіаційний університет та Острозька академія. Професія добре підходить тим, хто цікавиться мовами, інформатикою та точними науками.

Перекладач

Попит на перекладачів в Україні зростає разом із розвитком міжнародних зв’язків у сфері економіки, культури, технологій та науки. Саме перекладачі забезпечують доступ українців до іноземних книжок, фільмів, технічної документації та міжнародних переговорів. Найвищим рівнем професійної майстерності вважається синхронний переклад.

Фахівців з перекладу готують на факультетах філології в Києво-Могилянській академії, Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Одеській політехніці та інших вишах. Експерти наголошують: щоб якісно перекладати з іноземної мови, потрібно бездоганно володіти українською.

