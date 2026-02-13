  1. Суспільство
Мінсоцполітики завершило розробку нової моделі пенсійної системи, — Денис Улютін

20:24, 13 лютого 2026
За словами Дениса Улютіна, законопроект має забезпечити довгострокову стабільність і справедливість виплат.
Фото: mof.gov.ua
Як раніше писала «Судово-юридична газета», 1 березня 2026 року в Україні відбудеться індексація пенсій на 12,1%.

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін підкреслив, що важливою передумовою індексації стала фінансова стабільність пенсійної системи.

За його словами, вперше за багато років Пенсійний фонд розпочинає рік із затвердженим бюджетом, що гарантує передбачуваність виплат для мільйонів українців.

«Бюджет Пенсійного фонду 2026 року збалансований і бездефіцитний, становить понад 1,2 трильйона гривень. Це означає передбачуваність у першу чергу для понад 10 мільйонів пенсіонерів», — наголосив Денис Улютін.

Водночас, за його словами, нинішній рівень пенсій потребує подальшого підвищення. Середній розмір пенсії у 2026 році становить приблизно 6 500 гривень, однак значна частина пенсіонерів отримує менші виплати. Саме тому індексація є частиною ширших системних змін у пенсійній системі.

«Ми не можемо вважати, що цього достатньо для гідного життя, адже понад 4,3 мільйона пенсіонерів отримують пенсію за віком нижче 6 тисяч гривень», — підкреслив Міністр.

За словами Дениса Улютіна, Міністерство вже завершило розробку нової моделі пенсійної системи та фіналізує законопроект, який має забезпечити довгострокову стабільність і справедливість виплат.

Нагадаємо, Уряд готує три рівні пенсійниї виплат замість однієї. 

