Минсоцполитики завершило разработку новой модели пенсионной системы, — Денис Улютин

20:24, 13 февраля 2026
По словам Дениса Улютина, законопроект должен обеспечить долгосрочную стабильность и справедливость выплат.
Минсоцполитики завершило разработку новой модели пенсионной системы, — Денис Улютин
Фото: mof.gov.ua
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 1 марта 2026 года в Украине состоится индексация пенсий на 12,1%.

Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин подчеркнул, что важной предпосылкой индексации стала финансовая стабильность пенсионной системы.

По его словам, впервые за многие годы Пенсионный фонд начинает год с утвержденным бюджетом, что гарантирует предсказуемость выплат для миллионов украинцев.

«Бюджет Пенсионного фонда 2026 года сбалансирован и бездефицитный, составляет более 1,2 триллиона гривен. Это означает предсказуемость в первую очередь для более чем 10 миллионов пенсионеров», — подчеркнул Денис Улютин.

В то же время, по его словам, нынешний уровень пенсий требует дальнейшего повышения. Средний размер пенсии в 2026 году составляет примерно 6 500 гривен, однако значительная часть пенсионеров получает меньшие выплаты. Именно поэтому индексация является частью более широких системных изменений в пенсионной системе.

«Мы не можем считать, что этого достаточно для достойной жизни, ведь более 4,3 миллиона пенсионеров получают пенсию по возрасту ниже 6 тысяч гривен», — подчеркнул Министр.

По словам Дениса Улютина, Министерство уже завершило разработку новой модели пенсионной системы и финализирует законопроект, который должен обеспечить долгосрочную стабильность и справедливость выплат.

Напомним, Правительство готовит три уровня пенсионных выплат вместо одной.

