17 лютого – яке сьогодні свято та головні події

Цього дня в Європі відзначають День кота.

17 лютого у світі відзначають Всесвітній день сталого туризму, Китайський Новий рік, Всесвітній день капусти, Міжнародний день млинця, День кота в Європі, Всесвітній день стійкості туризму та Всесвітній день людського духу.

Події 17 лютого

У 1919 році Директорія УНР звернулася по допомогу в боротьбі з більшовиками до країн Антанти та США.

У 1933 році вийшов перший номер американського щотижневого журналу Newsweek.

У 1955 році Одеську кінофабрику реорганізували в Одеська кіностудія художніх фільмів.

У 1999 році Верховна Рада України надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності та арешт Павло Лазаренко.

У 2008 році Косово проголосило незалежність від Сербія.

У 2011 році розпочалися збройні заворушення в Лівія.

У 2015 році Генеральна прокуратура України відмовила уряду Грузія в екстрадиції експрезидента Міхеїл Саакашвілі.

Церковне свято

Цього дня вшановують пам’ять святого мученика Теодора Тирона. За церковними переказами, він був римським воїном-новобранцем, якого звинуватили у підпаленні язичницького храму за часів імператора Максиміна, відомого переслідуваннями християн. Теодор не зрікся віри, за що зазнав катувань і був засуджений до спалення.

Іменини

Іменини 17 лютого святкують Михайло, Микола, Павло, Роман, Теодор, Федір, Ганна та Марія.

