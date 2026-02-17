  1. Общество

17 февраля – какой сегодня праздник и главные события

09:24, 17 февраля 2026
В этот день в Европе отмечают День кота.
17 февраля в мире отмечают Всемирный день устойчивого туризма, Китайский Новый год, Всемирный день капусты, Международный день блина, День кота в Европе, Всемирный день устойчивости туризма и Всемирный день человеческого духа.

События 17 февраля

В 1919 году Директория УНР обратилась за помощью в борьбе с большевиками к странам Антанты и США.

В 1933 году вышел первый номер американского еженедельного журнала Newsweek.

В 1955 году Одесскую кинофабрику реорганизовали в Одесскую киностудию художественных фильмов.

В 1999 году Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности и арест Павла Лазаренко.

В 2008 году Косово провозгласило независимость от Сербии.

В 2011 году начались вооруженные беспорядки в Ливии.

В 2015 году Генеральная прокуратура Украины отказала правительству Грузии в экстрадиции экс-президента Михаила Саакашвили.

Церковный праздник

В этот день чтят память святого мученика Феодора Тирона. По церковным преданиям, он был римским воином-новобранцем, которого обвинили в поджоге языческого храма во времена императора Максимина, известного преследованиями христиан. Теодор не отрекся от веры, за что подвергся пыткам и был приговорен к сожжению.

Именины

Именины 17 февраля празднуют Михаил, Николай, Павел, Роман, Теодор, Федор, Анна и Мария.

