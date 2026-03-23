23 березня – яке сьогодні свято та головні події дня

09:37, 23 березня 2026
23 березня відзначають Всесвітній метеорологічний день і річниці історичних подій в Україні та світі.
23 березня у світі відзначають Всесвітній метеорологічний день, Всесвітній день ведмедя, День атеїста, День цуценят і День красивого погляду.

Саме цього дня у 1918 році Українська Центральна Рада оголосила українську мову мовою діловодства.

У 1950 році було засновано Всесвітню метеорологічну організацію, і відтоді ця дата відзначається як Всесвітній метеорологічний день.

У 1966 році в Римі вперше за 400 років відбулася офіційна зустріч Папи Римського й архієпископа Кентерберійського.

У 1994 році в Брюсселі підписали договір про співпрацю між Україною і Європейським Союзом.

У 2005 році російський десантний корабель «Ніколай Фільченков» перетнув державний кордон України в районі Феодосії та без дозволу Києва розпочав висадку десанту морської піхоти Чорноморського флоту на полігоні біля гори Опук.

У 2011 році було обрано нового предстоятеля Української греко-католицької церкви — Верховним архієпископом Києво-Галицьким став Святослав (Шевчук).

У 2013 році через циклон із Балкан у Києві зафіксували рекордний снігопад — випало понад 50 сантиметрів снігу, що практично паралізувало рух транспорту в місті. Було оголошено надзвичайний стан.

У 2020 році українська Вікіпедія досягла позначки в один мільйон статей.

Цього дня також вшановують пам’ять Никона Печерського — ігумена Києво-Печерського монастиря XI століття, літописця та засновника церкви і монастиря Пресвятої Богородиці.

Іменини 23 березня відзначають Василь, Ілля, Георгій, Макар, Олексій, Сергій, Анастасія, Варвара та Лідія.

