23 марта — какой сегодня праздник и главные события дня

09:37, 23 марта 2026
23 марта отмечают Всемирный день метеорологии и годовщины исторических событий в Украине и мире.
23 марта во всем мире отмечают Всемирный день метеорологии, Всемирный день медведя, День атеиста, День щенков и День красивого взгляда.

Именно в этот день в 1918 году Украинская Центральная Рада объявила украинский язык языком делопроизводства.

В 1950 году была основана Всемирная метеорологическая организация, и с тех пор эта дата отмечается как Всемирный метеорологический день.

В 1966 году в Риме впервые за 400 лет состоялась официальная встреча Папы Римского и архиепископа Кентерберийского.

В 1994 году в Брюсселе подписали договор о сотрудничестве между Украиной и Европейским Союзом.

В 2005 году российский десантный корабль «Николай Фильченков» пересек государственную границу Украины в районе Феодосии и без разрешения Киева приступил к высадке десанта морской пехоты Черноморского флота на полигоне у горы Опук.

В 2011 году был избран новый предстоятель Украинской греко-католической церкви — Верховным архиепископом Киево-Галицким стал Святослав (Шевчук).

В 2013 году из-за циклона с Балкан в Киеве зафиксировали рекордный снегопад — выпало более 50 сантиметров снега, что практически парализовало движение транспорта в городе. Было объявлено чрезвычайное положение.

В 2020 году украинская Википедия достигла отметки в один миллион статей.

В этот день также почитают память Никона Печерского — игумена Киево-Печерского монастыря XI века, летописца и основателя церкви и монастыря Пресвятой Богородицы.

Именины 23 марта отмечают Василий, Илья, Георгий, Макар, Алексей, Сергий, Анастасия, Варвара и Лидия.

какой сегодня праздник свято

