В Україні вистачить дизеля до кінця березня — що змінилося у прогнозах на квітень

Попередні оцінки щодо квітня уточнили — на ринку пояснили, що відбувається з поставками.

Український ринок дизельного пального наразі забезпечений ресурсом до кінця березня, однак ситуація з постачанням у квітні залишається невизначеною. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на аналітиків компанії Enkorr.

За даними, добові обсяги імпорту дизеля зросли приблизно на 3% — до майже 17 тисяч тонн. Якщо така динаміка збережеться, загальний імпорт у березні може досягти близько 522 тисяч тонн, що відповідає рівню аналогічного періоду 2025 року.

Агентство вказує: після російських ракетних ударів Україна майже повністю перейшла на імпорт пального. Основні поставки надходять із країн Західної, Центральної та Південної Європи.

Водночас аналітики зазначають, що ситуація з квітневими контрактами залишається невизначеною: постачальники відкладають ухвалення рішень до останнього моменту.

«Переговори тривають, але поки ніхто не називає конкретних обсягів, гарантій чи навіть премій», — цитують в Enkorr одного з трейдерів.

Інший учасник ринку повідомив, що гуртові ціни на дизель зросли майже на 50% менш ніж за місяць. Основною причиною називають війну на Близькому Сході. У разі її затягування можливе подальше подорожчання пального.

На цьому тлі Україна також розглядає можливість збільшення виробництва сировини для біодизеля, додає агентство.

ОНОВЛЕНО:

Водночас директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн наголосив: ніякого дефіциту дизпального немає і не передбачається.

За його словами, контрактування на квітень триває – 40% вже зарезервовано.

Неправильне трактування матеріалу Reuters повʼязано з тим, що решту обсягів постачальники підтверджують, але залишається питання ціни. Тобто це пальне буде придбано, але ціна ще не відома.

«Несеться про начебто дефіцит дизпального, якого начебто лишилось до кінця березня. Заявляю: ці публікації є результатом неправильного розуміння змісту професійних оглядів ситуації на ринку… Ще раз. Ніякого дефіциту немає і не передбачається. Черг за дизелем по 85 грн чомусь немає», – вказав Куюн.

