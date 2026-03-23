В Украине хватит дизельного топлива до конца марта — что изменилось в прогнозах на апрель

Украинский рынок дизельного топлива в настоящее время обеспечен ресурсом до конца марта, однако ситуация с поставками в апреле остается неопределенной. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на аналитиков компании Enkorr.

По данным, суточные объемы импорта дизеля выросли примерно на 3% — до почти 17 тысяч тонн. Если такая динамика сохранится, общий импорт в марте может достичь около 522 тысяч тонн, что соответствует уровню аналогичного периода 2025 года.

Агентство указывает: после российских ракетных ударов Украина почти полностью перешла на импорт топлива. Основные поставки поступают из стран Западной, Центральной и Южной Европы.

В то же время аналитики отмечают, что ситуация с апрельскими контрактами остается неопределенной: поставщики откладывают принятие решений до последнего момента.

«Переговоры продолжаются, но пока никто не называет конкретных объемов, гарантий или даже премий», — цитируют в Enkorr одного из трейдеров.

Другой участник рынка сообщил, что оптовые цены на дизель выросли почти на 50% менее чем за месяц. Основной причиной называют войну на Ближнем Востоке. В случае ее затягивания возможно дальнейшее подорожание топлива.

На этом фоне Украина также рассматривает возможность увеличения производства сырья для биодизеля, добавляет агентство.

ОБНОВЛЕНО:

В то же время директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн подчеркнул: никакого дефицита дизельного топлива нет и не ожидается.

По его словам, контрактование на апрель продолжается – 40% уже зарезервировано.

Неправильная трактовка материала Reuters связана с тем, что остальные объемы поставщики подтверждают, но остается вопрос цены. То есть это топливо будет приобретено, но цена еще не известна.

«Распространяется информация о якобы дефиците дизельного топлива, которого якобы осталось до конца марта. Заявляю: эти публикации являются результатом неправильного понимания содержания профессиональных обзоров ситуации на рынке… Еще раз. Никакого дефицита нет и не ожидается. Очередей за дизелем по 85 грн почему-то нет», – указал Куюн.