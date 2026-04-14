Чи можна оформити закордонний паспорт за межами України: що кажуть правила

Українці можуть оформити або замінити закордонний паспорт, не повертаючись до України.

Українці можуть оформити закордонний паспорт за межами країни. Про це повідомили у Міграційній службі Дніпропетровської області.

Зазначається, що для отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадяни можуть звернутися як до закордонних дипломатичних установ України, так і до відокремлених підрозділів державного підприємства «Документ», які працюють за кордоном.

Наразі такі підрозділи функціонують у низці країн, зокрема в Польщі, Словаччині, Чехії, Німеччині, Іспанії, Болгарії, Молдові, Італії, Канаді, Бельгії та Великій Британії.

Таким чином, українці, які перебувають за кордоном, мають можливість оформити або замінити закордонний паспорт без необхідності повернення в Україну.

