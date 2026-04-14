Можно ли оформить загранпаспорт за пределами Украины: что говорят правила
Украинцы могут оформить загранпаспорт за пределами страны. Об этом сообщили в Миграционной службе Днепропетровской области.
Отмечается, что для получения паспорта гражданина Украины для выезда за границу граждане могут обратиться как в зарубежные дипломатические учреждения Украины, так и в обособленные подразделения государственного предприятия «Документ», которые работают за границей.
В настоящее время такие подразделения функционируют в ряде стран, в частности в Польше, Словакии, Чехии, Германии, Испании, Болгарии, Молдове, Италии, Канаде, Бельгии и Великобритании.
Таким образом, украинцы, находящиеся за границей, имеют возможность оформить или заменить загранпаспорт без необходимости возвращения в Украину.
