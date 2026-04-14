Пенсійний фонд роз’яснив, чи зараховується період навчання у виші до страхового стажу

ПФУ пояснив, як враховують стораховий стаж до запровадження нового закону.

У Пенсійному фонді повідомили, що до 1 січня 2004 періоди навчання у виші зараховуються до стажу роботи.

Зокрема, до цієї дати періоди навчання за денною формою здобуття освіти у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах (крім періоду навчання за денною формою здобуття освіти на підготовчих відділеннях у закладах вищої освіти), в училищах і на курсах з підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі включалося до стажу роботи.

У ПФУ пояснюють, що такий період може бути зарахований на підставі записів у трудовій книжці, якщо підставою для внесення записів до трудової книжки про зарахування на навчання та відрахування з навчання зазначено реквізити відповідних наказів або реквізити документа про освіту (диплом, свідоцтво тощо) – номер та дата видачі.

Водночас періоди навчання підтверджуються дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, що видані на підставі архівних даних і містять відомості про періоди навчання.

Окрім того, для підтвердження періоду навчання за денною формою здобуття освіти приймаються довідки про тривалість навчання в навчальному закладі у відповідні роки за умови, що в документах є дані про закінчення повного навчального курсу або окремих його етапів.

Як зазначили у ПФУ, періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», тобто до 1 січня 2004 року, зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше.

