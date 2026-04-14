Пенсионный фонд разъяснил, засчитывается ли период обучения в вузе в страховой стаж

ПФУ объяснил, как учитывают страховой стаж до введения нового закона.

В Пенсионном фонде сообщили, что до 1 января 2004 года периоды обучения в вузе засчитываются в стаж работы.

В частности, до этой даты периоды обучения по дневной форме получения образования в высших и средних специальных учебных заведениях (кроме периода обучения по дневной форме на подготовительных отделениях в учреждениях высшего образования), в училищах и на курсах подготовки кадров, повышения квалификации и переподготовки, в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре включались в стаж работы.

В ПФУ объясняют, что такой период может быть засчитан на основании записей в трудовой книжке, если основанием для внесения записей о зачислении на обучение и отчислении указаны реквизиты соответствующих приказов или реквизиты документа об образовании (диплом, свидетельство и т. п.) — номер и дата выдачи.

В то же время периоды обучения подтверждаются дипломами, удостоверениями, свидетельствами, а также справками и другими документами, выданными на основании архивных данных и содержащими сведения о периодах обучения.

Кроме того, для подтверждения периода обучения по дневной форме принимаются справки о продолжительности обучения в учебном заведении в соответствующие годы при условии, что в документах есть данные о завершении полного учебного курса или отдельных его этапов.

Как отметили в ПФУ, периоды трудовой деятельности и другие периоды, которые учитывались в стаж работы для назначения пенсии до вступления в силу Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», то есть до 1 января 2004 года, засчитываются в страховой стаж в порядке и на условиях, предусмотренных ранее действовавшим законодательством.

