Пенсії зросли, але кожен четвертий живе на 3,5 тисячі гривень — яка ситуація з виплатами

Середня пенсія зросла, однак значна частина пенсіонерів і далі отримує мінімальні суми.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Середня пенсія в Україні у 2026 році зросла на 14% і нині становить 7 236 гривень. Водночас підвищення не вирішило проблему низьких виплат для значної частини літніх людей. Майже кожен четвертий пенсіонер досі отримує приблизно 3,5 тисячі гривень на місяць.

За даними Опендатабот, за рік ситуація дещо покращилась: частка пенсіонерів із найнижчими виплатами скоротилася з 36% до 28%. Натомість зросла кількість людей із середніми та вищими пенсіями.

Найбільша група — це пенсіонери з виплатами від 5 до 10 тисяч гривень. Таких в Україні 3,66 мільйона, або 36% від загальної кількості. Середній розмір пенсії в цій категорії — 6 686 гривень.

Також збільшується частка українців, які отримують понад 10 тисяч гривень. Наразі це 1,86 мільйона осіб (19%), тоді як торік таких було 15%. У цій групі середня пенсія сягає 16,5 тисячі гривень.

Водночас поступово зменшується кількість пенсіонерів із виплатами від 4 до 5 тисяч гривень — їх залишилося 17% (1,74 мільйона людей).

У регіональному розрізі найвищі пенсії традиційно зафіксовані у Києві — в середньому 9 864 гривні. Найнижчі показники — у Тернопільській області, де середня виплата становить 5 612 гривень. Загалом лише вісім регіонів мають пенсії на рівні або вище за середній показник по країні.

Найбільше зростання за рік зафіксували в Рівненській (+22%) та Житомирській (+20%) областях.

Окремо зазначається, що майже кожен четвертий пенсіонер в Україні продовжує працювати — це близько 2,8 мільйона людей. Їхня середня пенсія вища і становить приблизно 7,9 тисячі гривень.

Загалом в Україні налічується 10,05 мільйона пенсіонерів. Упродовж першого кварталу 2026 року їхня кількість скоротилася на 116 тисяч. У середньому країна щороку втрачає близько 170 тисяч пенсіонерів, а за чотири роки повномасштабної війни їх поменшало на 740 тисяч.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.