Пенсии выросли, но каждый четвертый живет на 3,5 тысячи гривен — какая ситуация с выплатами

Средняя пенсия выросла, однако значительная часть пенсионеров по-прежнему получает минимальные суммы.

Средняя пенсия в Украине в 2026 году выросла на 14% и сейчас составляет 7 236 гривен. В то же время повышение не решило проблему низких выплат для значительной части пожилых людей. Почти каждый четвертый пенсионер до сих пор получает около 3,5 тысячи гривен в месяц.

По данным Опендатабот, за год ситуация несколько улучшилась: доля пенсионеров с самыми низкими выплатами сократилась с 36% до 28%. В то же время выросло количество людей со средними и более высокими пенсиями.

Самая большая группа — это пенсионеры с выплатами от 5 до 10 тысяч гривен. Таких в Украине 3,66 миллиона, или 36% от общего количества. Средний размер пенсии в этой категории — 6 686 гривен.

Также увеличивается доля украинцев, которые получают более 10 тысяч гривен. Сейчас это 1,86 миллиона человек (19%), тогда как год назад таких было 15%. В этой группе средняя пенсия достигает 16,5 тысячи гривен.

В то же время постепенно уменьшается количество пенсионеров с выплатами от 4 до 5 тысяч гривен — их осталось 17% (1,74 миллиона человек).

В региональном разрезе самые высокие пенсии традиционно зафиксированы в Киеве — в среднем 9 864 гривны. Самые низкие показатели — в Тернопольской области, где средняя выплата составляет 5 612 гривен. В целом только восемь регионов имеют пенсии на уровне или выше среднего показателя по стране.

Наибольший рост за год зафиксировали в Ровенской (+22%) и Житомирской (+20%) областях.

Отдельно отмечается, что почти каждый четвертый пенсионер в Украине продолжает работать — это около 2,8 миллиона человек. Их средняя пенсия выше и составляет примерно 7,9 тысячи гривен.

В целом в Украине насчитывается 10,05 миллиона пенсионеров. В течение первого квартала 2026 года их количество сократилось на 116 тысяч. В среднем страна ежегодно теряет около 170 тысяч пенсионеров, а за четыре года полномасштабной войны их стало меньше на 740 тысяч.

