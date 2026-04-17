  1. Общество
  2. / В Украине

Пенсии выросли, но каждый четвертый живет на 3,5 тысячи гривен — какая ситуация с выплатами

12:30, 17 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Средняя пенсия выросла, однако значительная часть пенсионеров по-прежнему получает минимальные суммы.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Средняя пенсия в Украине в 2026 году выросла на 14% и сейчас составляет 7 236 гривен. В то же время повышение не решило проблему низких выплат для значительной части пожилых людей. Почти каждый четвертый пенсионер до сих пор получает около 3,5 тысячи гривен в месяц.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным Опендатабот, за год ситуация несколько улучшилась: доля пенсионеров с самыми низкими выплатами сократилась с 36% до 28%. В то же время выросло количество людей со средними и более высокими пенсиями.

Самая большая группа — это пенсионеры с выплатами от 5 до 10 тысяч гривен. Таких в Украине 3,66 миллиона, или 36% от общего количества. Средний размер пенсии в этой категории — 6 686 гривен.

Также увеличивается доля украинцев, которые получают более 10 тысяч гривен. Сейчас это 1,86 миллиона человек (19%), тогда как год назад таких было 15%. В этой группе средняя пенсия достигает 16,5 тысячи гривен.

В то же время постепенно уменьшается количество пенсионеров с выплатами от 4 до 5 тысяч гривен — их осталось 17% (1,74 миллиона человек).

В региональном разрезе самые высокие пенсии традиционно зафиксированы в Киеве — в среднем 9 864 гривны. Самые низкие показатели — в Тернопольской области, где средняя выплата составляет 5 612 гривен. В целом только восемь регионов имеют пенсии на уровне или выше среднего показателя по стране.

Наибольший рост за год зафиксировали в Ровенской (+22%) и Житомирской (+20%) областях.

Отдельно отмечается, что почти каждый четвертый пенсионер в Украине продолжает работать — это около 2,8 миллиона человек. Их средняя пенсия выше и составляет примерно 7,9 тысячи гривен.

В целом в Украине насчитывается 10,05 миллиона пенсионеров. В течение первого квартала 2026 года их количество сократилось на 116 тысяч. В среднем страна ежегодно теряет около 170 тысяч пенсионеров, а за четыре года полномасштабной войны их стало меньше на 740 тысяч.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]