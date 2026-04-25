25 квітня – яке сьогодні свято та головні події

09:08, 25 квітня 2026
25 квітня відзначають безліч свят, зокрема, Міжнародний день фінансової незалежності та Міжнародний день ДНК.
25 квітня – яке сьогодні свято та головні події
25 квітня у світі відзначають Всесвітній день боротьби з малярією, Міжнародний день делегата держав — членів ООН, Всесвітній день пінгвінів та Міжнародний день ДНК.

Також цього дня відзначають Всесвітній день нюху, Міжнародний день фінансової незалежності, Всесвітній день зцілення та Міжнародний день скульптури.

У різні роки 25 квітня відбулися важливі історичні події:

  • У 1901 році в штаті Нью-Йорк вперше у світі запровадили автомобільні номерні знаки.
  • У 1920 році з наступу об’єднаних польсько-українських військ на Київ розпочалася польсько-радянська війна.
  • У 1953 році в журналі Nature опублікували статтю британських учених Френсіса Кріка та Джеймса Ватсона про створення моделі просторової структури ДНК.
  • У 1994 році указом Президента України створили Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення.
  • У 1997 році через помилку програмістів у Флориді світова мережа Інтернет зазнала одного з найбільших збоїв в історії.
  • 1997 року Росія відмовилася підписати конвенцію про заборону хімічної зброї, посилаючись на відсутність коштів для знешкодження 40 тисяч тонн озброєння. У 2000 році Комісія ООН з прав людини засудила політику Росії в Чечні.
  • 2000 року в центрі Белграда застрелили директора югославської національної авіакомпанії Жику Петровіча, соратника президента Югославії Слободана Милошевича.

У церковному календарі цього дня вшановують святого апостола і євангеліста Марка. Він був першим єпископом Александрії та засновником Александрійської Церкви. Народився в Юдеї у левитській родині, мав єврейське ім’я Йохан і римське — Марк.

Марк був сподвижником апостолів Петра й Павла, супроводжував їх у місіях і згадується в Діяннях апостолів. За наказом апостола Петра він записав своє Євангеліє, яке вважається другим у Новому Заповіті. Його дім у Єрусалимі був місцем зустрічей перших християн.

Після смерті апостолів Петра і Павла Марк проповідував у Єгипті та заснував християнське училище в Александрії, де став першим єпископом. Через свою діяльність він зазнав переслідувань і був ув’язнений.

Апостол загинув у в’язниці, його поховали в Александрії. У 820 році мощі святого перевезли до Венеції, де їх розмістили в соборі святого Марка. У християнській традиції його символом є лев.

Іменини 25 квітня відзначають Василь, Марк і Сергій.

