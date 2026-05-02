Призначення пенсії по інвалідності: які умови, строки та розміри виплат

Пенсія по інвалідності призначається на весь строк встановлення інвалідності.

Головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області роз’яснило питання призначення пенсії по інвалідності

Строк виплати пенсії

Незалежно від дати рішення про встановлення групи інвалідності (із зазначенням строку повторного огляду) для осіб з інвалідністю з числа військовослужбовців Збройних Сил та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту інвалідність та ступінь втрати професійної працездатності (у відсотках) продовжується на період проходження ними військової служби та протягом 60 календарних днів з дати звільнення з військової служби (служби) або до дати проведення оцінювання повсякденного функціонування особи.

Умови припинення виплати пенсії по інвалідності

У разі визнання особи, яка пройшла повторний огляд, здоровою пенсія виплачується до кінця місяця, по який встановлено інвалідність.

Якщо особа не з’явилася для проведення (повторного) оцінювання повсякденного функціонування особи у визначений для цього строк, виплата пенсії по інвалідності зупиняється з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому мало бути проведено повторне оцінювання повсякденного функціонування такої особи.

Розміри пенсії по інвалідності

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

I група — 100%

II група — 90%

III група — 50%

(пенсії за віком)

Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»

Особи з інвалідністю внаслідок війни (захворювання одержані під час захисту Батьківщини, при виконанні обов’язків військової служби):

I група — 100%

II група — 80%

III група — 60%

(відповідних сум грошового забезпечення)

Особи з інвалідністю внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби:

I група — 70%

II група — 60%

III група — 40%

(відповідних сум грошового забезпечення)

Умови поновлення виплати пенсії в разі пропущення строку повторного огляду

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

У разі якщо строк оцінювання повсякденного функціонування особи пропущено особою з інвалідністю з поважних причин або у разі визнання її знову особою з інвалідністю, виплата пенсії по інвалідності поновлюється з дня, з якого припинено виплату, до дня проведення повторного оцінювання повсякденного функціонування особи, але не більш як за три роки, якщо експертна команда з оцінювання повсякденного функціонування особи визнає її за цей період особою з інвалідністю.

При цьому, якщо під час наступного оцінювання повсякденного функціонування особи з інвалідністю встановлено іншу групу інвалідності (вищу або нижчу), пенсія за зазначений період виплачується за попередньою групою інвалідності.

Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»

У разі пропущення особою з інвалідністю з числа військовослужбовців строку повторного огляду медико-соціальною експертною комісією виплата їй пенсії припиняється,

а при визнанні її знову особою з інвалідністю — поновлюється з дня зупинення, але не більш як за один місяць до дня повторного огляду.

У разі пропущення особою з інвалідністю строку повторного огляду з поважної причини виплата їй пенсії поновлюється з дня зупинення, але не більш як за 3 роки до дня повторного огляду, якщо медико-соціальна експертна комісія визнає її за цей період особою з інвалідністю.

Якщо за цих умов при повторному огляді встановлено іншу групу інвалідності (вищу або нижчу), пенсія за зазначений час виплачується за попередньою групою інвалідності.

