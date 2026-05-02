Назначение пенсии по инвалидности: какие условия, сроки и размеры выплат

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Кировоградской области разъяснило вопрос назначения пенсии по инвалидности.

Срок выплаты пенсии

Пенсия по инвалидности назначается на весь срок установления инвалидности.

Независимо от даты решения об установлении группы инвалидности (с указанием срока повторного осмотра) для лиц с инвалидностью из числа военнослужащих Вооруженных Сил и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, а также правоохранительных органов специального назначения с правоохранительными функциями, лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты инвалидность и степень утраты профессиональной трудоспособности (в процентах) продлевается на период прохождения ими военной службы и в течение 60 календарных дней с даты увольнения с военной службы (службы) или до даты проведения оценки повседневного функционирования лица.

Условия прекращения выплаты пенсии по инвалидности

В случае признания лица, прошедшего повторный осмотр, здоровым пенсия выплачивается до конца месяца, по который установлена инвалидность.

Если лицо не явилось для проведения (повторной) оценки повседневного функционирования лица в установленный для этого срок, выплата пенсии по инвалидности приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором должно было быть проведено повторное оценивание повседневного функционирования такого лица.

Размеры пенсии по инвалидности

Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»

I группа — 100%

II группа — 90%

III группа — 50%

(пенсии по возрасту)

Закон Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц»

Лица с инвалидностью вследствие войны (заболевания, полученные во время защиты Родины, при выполнении обязанностей военной службы):

I группа — 100%

II группа — 80%

III группа — 60%

(соответствующих сумм денежного обеспечения)

Лица с инвалидностью вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы:

I группа — 70%

II группа — 60%

III группа — 40%

(соответствующих сумм денежного обеспечения)

Условия возобновления выплаты пенсии в случае пропуска срока повторного осмотра

Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»

В случае если срок оценки повседневного функционирования лица пропущен лицом с инвалидностью по уважительным причинам или в случае признания его снова лицом с инвалидностью, выплата пенсии по инвалидности возобновляется со дня, с которого прекращена выплата, до дня проведения повторной оценки повседневного функционирования лица, но не более чем за три года, если экспертная команда по оценке повседневного функционирования лица признает его за этот период лицом с инвалидностью.

При этом, если во время следующей оценки повседневного функционирования лица с инвалидностью установлена другая группа инвалидности (более высокая или более низкая), пенсия за указанный период выплачивается по предыдущей группе инвалидности.

Закон Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц»

В случае пропуска лицом с инвалидностью из числа военнослужащих срока повторного осмотра медико-социальной экспертной комиссией выплата ему пенсии прекращается,

а при признании его снова лицом с инвалидностью — возобновляется со дня приостановления, но не более чем за один месяц до дня повторного осмотра.

В случае пропуска лицом с инвалидностью срока повторного осмотра по уважительной причине выплата ему пенсии возобновляется со дня приостановления, но не более чем за 3 года до дня повторного осмотра, если медико-социальная экспертная комиссия признает его за этот период лицом с инвалидностью.

Если при этих условиях при повторном осмотре установлена другая группа инвалидности (более высокая или более низкая), пенсия за указанный период выплачивается по предыдущей группе инвалидности.

