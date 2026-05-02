Медики пояснили, які наслідки ігнорування симптомів втоми

22:54, 2 травня 2026
Якщо не дослуховуватися до організму і вчасно не вжити відповідних заходів, у людини може розвинутися перевтома. Про це нагадав Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Перевтома — це сукупність стійких несприятливих для здоров’я людини функціональних зрушень в організмі, які виникають унаслідок накопичення втоми.

Основною відмінністю втоми від перевтоми є те, що через перевтому зрушення в роботі організму налагодити значно важче.

- Проявами перевтоми є головний біль, підвищена стомлюваність, дратівливість, нервозність, порушення сну. Крім того, перевтома може супроводжуватися хронічною кисневою недостатністю, порушенням нервової діяльності.

Перевтома може спровокувати виникнення або загострення таких захворювань, як артеріальна гіпертензія, виразкова хвороба, ішемічна хвороба серця та ін.

Як подолати втому

У здорових людей втома виникає внаслідок фізичного та (або) психічного навантаження. У цьому випадку взагалі ніякої особливої проблеми немає — втома лікується відпочинком!

Важливо помітити моменти втоми й давати собі добрий перепочинок, змінювати діяльність. Намагайтесь раціонально розподіляти час роботи та відпочинку. Розподіляйте завдання за важливістю та терміновістю виконання. У разі великої завантаженості не соромтесь звернутися по допомогу до колег. На роботі організуйте нетривалі, бажано активні перерви, в обідню перерву плануйте вийти на свіже повітря та пройтися пішки хвилин 20–30. Якщо ви займалися фізичною та важкою працею — у перервах на відпочинок переключайтесь на розумову діяльність.

- Перше, на що варто звернути увагу, якщо ви постійно почуваєтеся втомленими, — це сон.

Дорослим віком 18–60 років потрібно спати не менше 7 годин або більше. Тривалість сну в дітей 6–12 років повинна становити 9–12 годин на добу, 13–18 років — 8–10 годин. Перед сном намагайтесь обмежити перегляд емоційно насичених телевізійних передач і соціальних мереж. Не перевіряйте електронну пошту і месенджери перед сном, відпочиньте від листувань. Приємне спілкування або читання улюбленої книги допоможуть вам краще розслабитись і виспатися.

- Правильно організовуйте режим харчування відповідно до вікових потреб та енергозатрат. Здоров’я, працездатність, активне розумове та фізичне довголіття значно залежить від правильного та повноцінного харчування. Саме через їжу людина поповнює свої енергетичні запаси, а організм отримує речовини необхідні для нормального функціонування органів і систем.

-  Ведіть здоровий спосіб життя. Відмовтесь від шкідливих звичок та бережіть своє здоров’я. Будь-яка фізична активність — біг, плавання, катання на велосипеді, ковзанах чи лижах — надасть заряд бадьорості й позитивних емоцій. Головне, щоби такі заняття були регулярними.

- Надзвичайно великий вплив на здоров’я мають негативні емоції та душевні переживання. Намагайтесь розбудовувати взаємовідносини з колегами або рідними в атмосфері доброзичливості, порядності, інтелігентності, толерантності та співчуття. У будь-якій ситуації зберігайте оптимізм та почуття гумору.

-  Займайтесь саморозвитком. Ваші хобі чи улюблені справи наповнять кожен день радістю й сенсом. Проте не перетворюйтесь на перфекціоніста — прагнення бути досконалим і кращим у всьому не додаватиме вам вільного часу. Необхідно навчитися ставити собі конкретні цілі і встановлювати адекватні часові межі для їх досягнення.

Медики зазначають, що на сьогодні немає ніякого спеціального медикаментозного лікування втоми, проте зміна поведінки неодмінно допоможе полегшити симптоми й подолати втому.

«Якщо всі намагання лишилися марними і ваш стан здоров’я не покращився — зверніться по допомогу до спеціаліста. Можливо, причини поганого самопочуття криються глибше, але правильно та своєчасно поставлений діагноз сприятиме швидкому одужанню», - додали медики.

