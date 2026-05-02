Медики объяснили, какие последствия игнорирования симптомов усталости

Основным отличием усталости от переутомления является то, что при переутомлении нарушения в работе организма наладить значительно сложнее.

Фото: arthritisresearch.ca

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Если не прислушиваться к организму и вовремя не принять соответствующие меры, у человека может развиться переутомление. Об этом напомнил Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней.

Переутомление — это совокупность устойчивых неблагоприятных для здоровья человека функциональных изменений в организме, которые возникают вследствие накопления усталости.

Основным отличием усталости от переутомления является то, что при переутомлении нарушения в работе организма наладить значительно сложнее.

Проявлениями переутомления являются головная боль, повышенная утомляемость, раздражительность, нервозность, нарушения сна. Кроме того, переутомление может сопровождаться хронической кислородной недостаточностью, нарушением нервной деятельности.

Переутомление может спровоцировать возникновение или обострение таких заболеваний, как артериальная гипертензия, язвенная болезнь, ишемическая болезнь сердца и др.

Как преодолеть усталость

У здоровых людей усталость возникает вследствие физической и (или) психической нагрузки. В этом случае вообще нет никакой особой проблемы — усталость лечится отдыхом!

Важно замечать моменты усталости и давать себе полноценный отдых, менять деятельность. Старайтесь рационально распределять время работы и отдыха. Распределяйте задачи по важности и срочности выполнения. В случае большой загруженности не стесняйтесь обратиться за помощью к коллегам. На работе организуйте непродолжительные, желательно активные перерывы, в обеденный перерыв планируйте выйти на свежий воздух и пройтись пешком 20–30 минут. Если вы занимались физическим и тяжелым трудом — в перерывах переключайтесь на умственную деятельность.

Первое, на что стоит обратить внимание, если вы постоянно чувствуете себя уставшими, — это сон.

Взрослым в возрасте 18–60 лет необходимо спать не менее 7 часов или больше. Продолжительность сна у детей 6–12 лет должна составлять 9–12 часов в сутки, 13–18 лет — 8–10 часов. Перед сном старайтесь ограничить просмотр эмоционально насыщенных телепередач и социальных сетей. Не проверяйте электронную почту и мессенджеры перед сном, отдохните от переписок. Приятное общение или чтение любимой книги помогут вам лучше расслабиться и выспаться.

Правильно организовывайте режим питания в соответствии с возрастными потребностями и энергозатратами. Здоровье, работоспособность, активное умственное и физическое долголетие в значительной степени зависят от правильного и полноценного питания. Именно через пищу человек пополняет свои энергетические запасы, а организм получает вещества, необходимые для нормального функционирования органов и систем.

Ведите здоровый образ жизни. Откажитесь от вредных привычек и берегите свое здоровье. Любая физическая активность — бег, плавание, езда на велосипеде, коньках или лыжах — придаст заряд бодрости и положительных эмоций. Главное, чтобы такие занятия были регулярными.

Чрезвычайно большое влияние на здоровье оказывают негативные эмоции и душевные переживания. Старайтесь выстраивать взаимоотношения с коллегами или близкими в атмосфере доброжелательности, порядочности, интеллигентности, толерантности и сочувствия. В любой ситуации сохраняйте оптимизм и чувство юмора.

Занимайтесь саморазвитием. Ваши хобби или любимые занятия наполнят каждый день радостью и смыслом. Однако не превращайтесь в перфекциониста — стремление быть идеальным и лучшим во всем не добавит вам свободного времени. Необходимо научиться ставить себе конкретные цели и устанавливать адекватные временные рамки для их достижения.

Медики отмечают, что на сегодня не существует специального медикаментозного лечения усталости, однако изменение поведения обязательно поможет облегчить симптомы и преодолеть усталость.

«Если все усилия оказались напрасными и ваше состояние здоровья не улучшилось — обратитесь за помощью к специалисту. Возможно, причины плохого самочувствия кроются глубже, но правильно и своевременно поставленный диагноз будет способствовать быстрому выздоровлению», — добавили медики.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.