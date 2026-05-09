  1. Суспільство

Сезон полуниці стартував: які ягоди не варто купувати навіть «по акції»

07:54, 9 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Українців закликали уважно перевіряти полуницю перед покупкою, особливо у розпал сезону.
Сезон полуниці стартував: які ягоди не варто купувати навіть «по акції»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Сезон полуниці в Україні набирає обертів, однак разом із появою ягід на прилавках зростають і ризики придбати небезпечну продукцію. У Держпродспоживслужбі закликали українців уважно ставитися до вибору полуниці та купувати її лише у перевірених місцях.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Де радять купувати ягоди

Найбезпечніше купувати полуницю на офіційних агропродовольчих ринках, де працюють державні лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи, а також у магазинах і супермаркетах із належним контролем якості та простежуваністю продукції.

На ринках ягоди проходять обов’язкову перевірку на вміст нітратів та інших небезпечних речовин. У магазинах покупці мають право отримати інформацію про походження продукції, постачальника та умови її зберігання.

Чим небезпечна стихійна торгівля

Продаж полуниці на узбіччях доріг або у невстановлених місцях не передбачає жодного контролю якості.

У таких випадках немає гарантії, що ягоди:

  • вирощувалися з дотриманням агротехнічних норм;
  • не містять надмірної кількості нітратів;
  • правильно транспортувалися та зберігалися.

На що звернути увагу при покупці

Полуниця може накопичувати нітрати через надмірне використання добрив. Особливо небезпечними такі речовини можуть бути для дітей.

Щоб мінімізувати ризики для здоров’я, українцям радять:

  • не купувати надто великі або неприродно яскраві ягоди;
  • ретельно мити полуницю під проточною водою;
  • обирати сухі ягоди без ознак гниття чи пошкоджень;
  • звертати увагу на однорідний колір та природний аромат без сторонніх запахів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Держспоживслужба Держпродспоживслужба захист прав споживачів продукти

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Розлад адаптації та ПТСР стали підставою для скасування вироку у справі про побиття матері — ВС

ВС скасував вирок у справі про побиття матері, оскільки суди не перевірили психічний стан засудженого та не призначили психіатричну експертизу.

Україна спростила легалізацію іноземців у війську: нові правила для добровольців у ЗСУ

З 10 травня в Україні змінюються правила перебування іноземців, які служать у Збройних Силах, Нацгвардії та Держспецтрансслужбі.

Комітет розгляне нові правила виплати винагород викривачам корупції: скільки вони зароблять та чи існують обмеження

Суди та прокуратуру зобов'яжуть звітувати перед НАЗК щодо викривачів корупції.

Руслан Кравченко, Генеральний прокурор: біографія та кар’єрний шлях від військового слідчого до ОГП

Руслан Кравченко – від слідчого військової прокуратури до керівника Офісу Генпрокурора.

Об’єднані заради справедливості 2026: Руслан Кравченко розповів, як Україна будує нову систему відповідальності за міжнародні злочини

Руслан Кравченко на конференції «Об’єднані заради справедливості» заявив, що жоден кордон не захистить злочинців від справедливості.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]