Сезон полуниці стартував: які ягоди не варто купувати навіть «по акції»

Українців закликали уважно перевіряти полуницю перед покупкою, особливо у розпал сезону.

Сезон полуниці в Україні набирає обертів, однак разом із появою ягід на прилавках зростають і ризики придбати небезпечну продукцію. У Держпродспоживслужбі закликали українців уважно ставитися до вибору полуниці та купувати її лише у перевірених місцях.

Де радять купувати ягоди

Найбезпечніше купувати полуницю на офіційних агропродовольчих ринках, де працюють державні лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи, а також у магазинах і супермаркетах із належним контролем якості та простежуваністю продукції.

На ринках ягоди проходять обов’язкову перевірку на вміст нітратів та інших небезпечних речовин. У магазинах покупці мають право отримати інформацію про походження продукції, постачальника та умови її зберігання.

Чим небезпечна стихійна торгівля

Продаж полуниці на узбіччях доріг або у невстановлених місцях не передбачає жодного контролю якості.

У таких випадках немає гарантії, що ягоди:

вирощувалися з дотриманням агротехнічних норм;

не містять надмірної кількості нітратів;

правильно транспортувалися та зберігалися.

На що звернути увагу при покупці

Полуниця може накопичувати нітрати через надмірне використання добрив. Особливо небезпечними такі речовини можуть бути для дітей.

Щоб мінімізувати ризики для здоров’я, українцям радять:

не купувати надто великі або неприродно яскраві ягоди;

ретельно мити полуницю під проточною водою;

обирати сухі ягоди без ознак гниття чи пошкоджень;

звертати увагу на однорідний колір та природний аромат без сторонніх запахів.

