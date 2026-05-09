Сезон клубники стартовал: какие ягоды не стоит покупать даже «по акции»
Сезон клубники в Украине набирает обороты, однако вместе с появлением ягод на прилавках растут и риски приобрести опасную продукцию. В Госпродпотребслужбе призвали украинцев внимательно относиться к выбору клубники и покупать ее только в проверенных местах.
Где советуют покупать ягоды
Безопаснее всего покупать клубнику на официальных агропродовольственных рынках, где работают государственные лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, а также в магазинах и супермаркетах с надлежащим контролем качества и прослеживаемостью продукции.
На рынках ягоды проходят обязательную проверку на содержание нитратов и других опасных веществ. В магазинах покупатели имеют право получить информацию о происхождении продукции, поставщике и условиях ее хранения.
Чем опасна стихийная торговля
Продажа клубники на обочинах дорог или в неустановленных местах не предусматривает никакого контроля качества.
В таких случаях нет гарантии, что ягоды:
- выращивались с соблюдением агротехнических норм;
- не содержат чрезмерного количества нитратов;
- правильно транспортировались и хранились.
На что обратить внимание при покупке
Клубника может накапливать нитраты из-за чрезмерного использования удобрений. Особенно опасными такие вещества могут быть для детей.
Чтобы минимизировать риски для здоровья, украинцам советуют:
- не покупать слишком большие или неестественно яркие ягоды;
- тщательно мыть клубнику под проточной водой;
- выбирать сухие ягоды без признаков гнили или повреждений;
- обращать внимание на однородный цвет и естественный аромат без посторонних запахов.
