  1. Общество

Сезон клубники стартовал: какие ягоды не стоит покупать даже «по акции»

07:54, 9 мая 2026
Украинцев призвали внимательно проверять клубнику перед покупкой, особенно в разгар сезона.
Сезон клубники в Украине набирает обороты, однако вместе с появлением ягод на прилавках растут и риски приобрести опасную продукцию. В Госпродпотребслужбе призвали украинцев внимательно относиться к выбору клубники и покупать ее только в проверенных местах.

Где советуют покупать ягоды

Безопаснее всего покупать клубнику на официальных агропродовольственных рынках, где работают государственные лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, а также в магазинах и супермаркетах с надлежащим контролем качества и прослеживаемостью продукции.

На рынках ягоды проходят обязательную проверку на содержание нитратов и других опасных веществ. В магазинах покупатели имеют право получить информацию о происхождении продукции, поставщике и условиях ее хранения.

Чем опасна стихийная торговля

Продажа клубники на обочинах дорог или в неустановленных местах не предусматривает никакого контроля качества.

В таких случаях нет гарантии, что ягоды:

  • выращивались с соблюдением агротехнических норм;
  • не содержат чрезмерного количества нитратов;
  • правильно транспортировались и хранились.

На что обратить внимание при покупке

Клубника может накапливать нитраты из-за чрезмерного использования удобрений. Особенно опасными такие вещества могут быть для детей.

Чтобы минимизировать риски для здоровья, украинцам советуют:

  • не покупать слишком большие или неестественно яркие ягоды;
  • тщательно мыть клубнику под проточной водой;
  • выбирать сухие ягоды без признаков гнили или повреждений;
  • обращать внимание на однородный цвет и естественный аромат без посторонних запахов.

