Де дивитися Євробачення-2026: хто виступить 12 травня і коли початок

У вівторок, 12 травня, у столиці Австрії стартує міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2026». Цьогоріч у шоу беруть участь 35 країн, а Україну представляє співачка LELÉKA з композицією Ridnym.

Конкурс цього року приймає Відень після перемоги австрійського артиста JJ з піснею Wasted Love на Євробаченні минулого року.

Перший півфінал відбудеться 12 травня, другий — 14 травня, а грандфінал конкурсу запланований на 16 травня. Усі прямі ефіри стартуватимуть о 22:00 за київським часом.

Представниця України LELÉKA виступить у другому півфіналі під номером 12.

У першому півфіналі за вихід до фіналу змагатимуться:

Молдова — Satoshi з піснею Viva, Moldova!

Швеція — Felicia з піснею My System

Хорватія — Lelek з композицією Andromeda

Греція — Akylas з піснею Ferto

Португалія — Bandidos do Cante з композицією Rosa

Грузія — Bzikebi з піснею On Replay

Фінляндія — Linda Lampenius x Pete Parkkonen з композицією Liekinheitin

Чорногорія — Tamara Živković з піснею Nova Zora

Естонія — Vanilla Ninja з композицією Too Epic To Be True

Ізраїль — Noam Bettan з піснею Michelle

Бельгія — Essyla з композицією Dancing on the Ice

Литва — Lion Ceccah з піснею Sólo Quiero Más

Сан-Марино — Senhit з композицією Superstar

Польща — Alicja з піснею Pray

Сербія — Lavina з композицією Kraj Mene.

Також у шоу візьмуть участь автоматичні фіналісти — Італія та Німеччина, які є країнами-засновницями конкурсу.

В Україні трансляцію першого півфіналу покажуть 12 травня о 22:00 на телеканалі «Суспільне Культура». Також ефір можна буде слухати на «Радіо Промінь», дивитися на сайтах «Суспільне Культура» та «Суспільне Євробачення», YouTube-каналі «Євробачення Україна» та у застосунку «Дія».

