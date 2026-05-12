Де дивитися Євробачення-2026: хто виступить 12 травня і коли початок
У вівторок, 12 травня, у столиці Австрії стартує міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2026». Цьогоріч у шоу беруть участь 35 країн, а Україну представляє співачка LELÉKA з композицією Ridnym.
Конкурс цього року приймає Відень після перемоги австрійського артиста JJ з піснею Wasted Love на Євробаченні минулого року.
Перший півфінал відбудеться 12 травня, другий — 14 травня, а грандфінал конкурсу запланований на 16 травня. Усі прямі ефіри стартуватимуть о 22:00 за київським часом.
Представниця України LELÉKA виступить у другому півфіналі під номером 12.
У першому півфіналі за вихід до фіналу змагатимуться:
- Молдова — Satoshi з піснею Viva, Moldova!
- Швеція — Felicia з піснею My System
- Хорватія — Lelek з композицією Andromeda
- Греція — Akylas з піснею Ferto
- Португалія — Bandidos do Cante з композицією Rosa
- Грузія — Bzikebi з піснею On Replay
- Фінляндія — Linda Lampenius x Pete Parkkonen з композицією Liekinheitin
- Чорногорія — Tamara Živković з піснею Nova Zora
- Естонія — Vanilla Ninja з композицією Too Epic To Be True
- Ізраїль — Noam Bettan з піснею Michelle
- Бельгія — Essyla з композицією Dancing on the Ice
- Литва — Lion Ceccah з піснею Sólo Quiero Más
- Сан-Марино — Senhit з композицією Superstar
- Польща — Alicja з піснею Pray
- Сербія — Lavina з композицією Kraj Mene.
Також у шоу візьмуть участь автоматичні фіналісти — Італія та Німеччина, які є країнами-засновницями конкурсу.
В Україні трансляцію першого півфіналу покажуть 12 травня о 22:00 на телеканалі «Суспільне Культура». Також ефір можна буде слухати на «Радіо Промінь», дивитися на сайтах «Суспільне Культура» та «Суспільне Євробачення», YouTube-каналі «Євробачення Україна» та у застосунку «Дія».
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.