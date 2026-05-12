  1. Суспільство

Де дивитися Євробачення-2026: хто виступить 12 травня і коли початок

11:47, 12 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Конкурс цього року приймає Відень після перемоги австрійського артиста JJ з піснею Wasted Love.
Де дивитися Євробачення-2026: хто виступить 12 травня і коли початок
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У вівторок, 12 травня, у столиці Австрії стартує міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2026». Цьогоріч у шоу беруть участь 35 країн, а Україну представляє співачка LELÉKA з композицією Ridnym.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Конкурс цього року приймає Відень після перемоги австрійського артиста JJ з піснею Wasted Love на Євробаченні минулого року. 

Перший півфінал відбудеться 12 травня, другий — 14 травня, а грандфінал конкурсу запланований на 16 травня. Усі прямі ефіри стартуватимуть о 22:00 за київським часом.

Представниця України LELÉKA виступить у другому півфіналі під номером 12.

У першому півфіналі за вихід до фіналу змагатимуться:

  • Молдова — Satoshi з піснею Viva, Moldova!
  • Швеція — Felicia з піснею My System
  • Хорватія — Lelek з композицією Andromeda
  • Греція — Akylas з піснею Ferto
  • Португалія — Bandidos do Cante з композицією Rosa
  • Грузія — Bzikebi з піснею On Replay
  • Фінляндія — Linda Lampenius x Pete Parkkonen з композицією Liekinheitin
  • Чорногорія — Tamara Živković з піснею Nova Zora
  • Естонія — Vanilla Ninja з композицією Too Epic To Be True
  • Ізраїль — Noam Bettan з піснею Michelle
  • Бельгія — Essyla з композицією Dancing on the Ice
  • Литва — Lion Ceccah з піснею Sólo Quiero Más
  • Сан-Марино — Senhit з композицією Superstar
  • Польща — Alicja з піснею Pray
  • Сербія — Lavina з композицією Kraj Mene.

Також у шоу візьмуть участь автоматичні фіналісти — Італія та Німеччина, які є країнами-засновницями конкурсу.

В Україні трансляцію першого півфіналу покажуть 12 травня о 22:00 на телеканалі «Суспільне Культура». Також ефір можна буде слухати на «Радіо Промінь», дивитися на сайтах «Суспільне Культура» та «Суспільне Євробачення», YouTube-каналі «Євробачення Україна» та у застосунку «Дія».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Європа Україна Євробачення культура

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Уряд перерозподіляє на армію 90 мільярдів євро від ЄС як аванс майбутніх репарацій РФ

Від зарахування військового збору на зарплати ЗСУ до фінансування планів стійкості регіонів — Уряд подав до Верховної Ради зміни до Бюджету-2026.

Чи можуть заблокувати рахунок за неоновлення військово-облікових даних — роз’яснення процедури

Несплати штрафу ТЦК за неоновлення військово-облікових даних можуть бути підставою для блокування банківських рахунків.

Заправили бензин замість дизелю: хто відповідає за зіпсований автомобіль — водій чи АЗС

Помилкова заправка автомобіля неправильним пальним може обернутися не лише дорогим ремонтом, а й судовим спором про відповідальність між водієм та АЗС.

Неприбуткові організації зобов’яжуть перереєструватися: проект змін до Податкового кодексу від Мінфіну

Реформа запроваджує принципово нову категорію «непідприємницьких товариств», яка замінює  поняття неприбуткових організацій.

В Україні вперше проведуть комплексну оцінку ефективності АРМА за новою методикою

Затверджено критерії та методику оцінювання ефективності АРМА — як перевірятимуть роботу агентства.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]