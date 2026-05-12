Где смотреть Евровидение-2026: кто выступит 12 мая и когда начало
Во вторник, 12 мая, в столице Австрии стартует международный песенный конкурс «Евровидение-2026». В этом году в шоу принимают участие 35 стран, а Украину представляет певица LELÉKA с композицией Ridnym.
Конкурс в этом году принимает Вена после победы австрийского артиста JJ с песней Wasted Love на Евровидении в прошлом году.
Первый полуфинал состоится 12 мая, второй — 14 мая, а гранд-финал конкурса запланирован на 16 мая. Все прямые эфиры будут начинаться в 22:00 по киевскому времени.
Представительница Украины LELÉKA выступит во втором полуфинале под номером 12.
В первом полуфинале за выход в финал будут соревноваться:
- Молдова — Satoshi с песней Viva, Moldova!
- Швеция — Felicia с песней My System
- Хорватия — Lelek с композицией Andromeda
- Греция — Akylas с песней Ferto
- Португалия — Bandidos do Cante с композицией Rosa
- Грузия — Bzikebi с песней On Replay
- Финляндия — Linda Lampenius x Pete Parkkonen с композицией Liekinheitin
- Черногория — Tamara Živković с песней Nova Zora
- Эстония — Vanilla Ninja с композицией Too Epic To Be True
- Израиль — Noam Bettan с песней Michelle
- Бельгия — Essyla с композицией Dancing on the Ice
- Литва — Lion Ceccah с песней Sólo Quiero Más
- Сан-Марино — Senhit с композицией Superstar
- Польша — Alicja с песней Pray
- Сербия — Lavina с композицией Kraj Mene.
Также в шоу примут участие автоматические финалисты — Италия и Германия, которые являются странами-основательницами конкурса.
В Украине трансляцию первого полуфинала покажут 12 мая в 22:00 на телеканале «Общественное Культура». Также эфир можно будет слушать на «Радио Проминь», смотреть на сайтах «Общественное Культура» и «Общественное Євробачення», YouTube-канале «Евровидение Украина» и в приложении «Дия».
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.