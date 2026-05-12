  1. Общество

Где смотреть Евровидение-2026: кто выступит 12 мая и когда начало

11:47, 12 мая 2026
Во вторник, 12 мая, в столице Австрии стартует международный песенный конкурс «Евровидение-2026». В этом году в шоу принимают участие 35 стран, а Украину представляет певица LELÉKA с композицией Ridnym.

Конкурс в этом году принимает Вена после победы австрийского артиста JJ с песней Wasted Love на Евровидении в прошлом году.

Первый полуфинал состоится 12 мая, второй — 14 мая, а гранд-финал конкурса запланирован на 16 мая. Все прямые эфиры будут начинаться в 22:00 по киевскому времени.

Представительница Украины LELÉKA выступит во втором полуфинале под номером 12.

В первом полуфинале за выход в финал будут соревноваться:

  • Молдова — Satoshi с песней Viva, Moldova!
  • Швеция — Felicia с песней My System
  • Хорватия — Lelek с композицией Andromeda
  • Греция — Akylas с песней Ferto
  • Португалия — Bandidos do Cante с композицией Rosa
  • Грузия — Bzikebi с песней On Replay
  • Финляндия — Linda Lampenius x Pete Parkkonen с композицией Liekinheitin
  • Черногория — Tamara Živković с песней Nova Zora
  • Эстония — Vanilla Ninja с композицией Too Epic To Be True
  • Израиль — Noam Bettan с песней Michelle
  • Бельгия — Essyla с композицией Dancing on the Ice
  • Литва — Lion Ceccah с песней Sólo Quiero Más
  • Сан-Марино — Senhit с композицией Superstar
  • Польша — Alicja с песней Pray
  • Сербия — Lavina с композицией Kraj Mene.

Также в шоу примут участие автоматические финалисты — Италия и Германия, которые являются странами-основательницами конкурса.

В Украине трансляцию первого полуфинала покажут 12 мая в 22:00 на телеканале «Общественное Культура». Также эфир можно будет слушать на «Радио Проминь», смотреть на сайтах «Общественное Культура» и «Общественное Євробачення», YouTube-канале «Евровидение Украина» и в приложении «Дия».

