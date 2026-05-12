Где смотреть Евровидение-2026: кто выступит 12 мая и когда начало

Во вторник, 12 мая, в столице Австрии стартует международный песенный конкурс «Евровидение-2026». В этом году в шоу принимают участие 35 стран, а Украину представляет певица LELÉKA с композицией Ridnym.

Конкурс в этом году принимает Вена после победы австрийского артиста JJ с песней Wasted Love на Евровидении в прошлом году.

Первый полуфинал состоится 12 мая, второй — 14 мая, а гранд-финал конкурса запланирован на 16 мая. Все прямые эфиры будут начинаться в 22:00 по киевскому времени.

Представительница Украины LELÉKA выступит во втором полуфинале под номером 12.

В первом полуфинале за выход в финал будут соревноваться:

Молдова — Satoshi с песней Viva, Moldova!

Швеция — Felicia с песней My System

Хорватия — Lelek с композицией Andromeda

Греция — Akylas с песней Ferto

Португалия — Bandidos do Cante с композицией Rosa

Грузия — Bzikebi с песней On Replay

Финляндия — Linda Lampenius x Pete Parkkonen с композицией Liekinheitin

Черногория — Tamara Živković с песней Nova Zora

Эстония — Vanilla Ninja с композицией Too Epic To Be True

Израиль — Noam Bettan с песней Michelle

Бельгия — Essyla с композицией Dancing on the Ice

Литва — Lion Ceccah с песней Sólo Quiero Más

Сан-Марино — Senhit с композицией Superstar

Польша — Alicja с песней Pray

Сербия — Lavina с композицией Kraj Mene.

Также в шоу примут участие автоматические финалисты — Италия и Германия, которые являются странами-основательницами конкурса.

В Украине трансляцию первого полуфинала покажут 12 мая в 22:00 на телеканале «Общественное Культура». Также эфир можно будет слушать на «Радио Проминь», смотреть на сайтах «Общественное Культура» и «Общественное Євробачення», YouTube-канале «Евровидение Украина» и в приложении «Дия».

