Пенсія за вислугу років військовослужбовцям: які умови призначення виплат та їх розмір

Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області роз’яснило питання призначення пенсії за вислугу років військовослужбовцям.

Основна умова для призначення пенсії — звільнення військовослужбовця зі служби.

Пенсія за вислугу років призначається військовослужбовцям, які на день звільнення:

мають не менше 25 календарних років вислуги — незалежно від віку,

досягли 45-річного віку — за наявності страхового стажу 25 років і більше, з яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба або служба в органах внутрішніх справ, Національній поліції, Службі судової охорони, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції, Бюро економічної безпеки України, Державній кримінально-виконавчій службі України.

Розміри пенсій

Особи з вислугою 20 років і більше:

20 років — 50% грошового забезпечення;

звільненим у відставку за віком або за станом здоров’я — 55%;

за кожен рік вислуги понад 20 — +3%.

Особи зі страховим стажем 25 років і більше (з них не менше 12 календарних років і 6 місяців служби):

25 років — 50% грошового забезпечення;

за кожен рік понад 25 — +1%.

Особи, звільнені у зв’язку з реформуванням ЗСУ:

20 років — 50% грошового забезпечення;

за кожен рік понад 20 — +3%, але не більше 65% грошового забезпечення.

Максимальний розмір пенсії, обчислений відповідно до ст. 13, не повинен перевищувати 70% відповідних сум грошового забезпечення.

Заява про призначення пенсії за вислугу років подається через уповноважені структурні підрозділи відповідних міністерств або відомств за останнім місцем служби.

