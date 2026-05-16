  1. Общество

Пенсия за выслугу лет военнослужащим: какие условия назначения выплат и их размер

09:42, 16 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Максимальный размер пенсии, исчисленный в соответствии со ст. 13 Закона № 2262, не должен превышать 70% соответствующих сумм денежного обеспечения.
Пенсия за выслугу лет военнослужащим: какие условия назначения выплат и их размер
Фото: 24tv.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области разъяснило вопрос назначения пенсии за выслугу лет военнослужащим.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Основное условие для назначения пенсии — увольнение военнослужащего со службы.

Пенсия за выслугу лет назначается военнослужащим, которые на день увольнения:

  • имеют не менее 25 календарных лет выслуги — независимо от возраста,
  • достигли 45-летнего возраста — при наличии страхового стажа 25 лет и более, из которых не менее 12 календарных лет и 6 месяцев составляет военная служба или служба в органах внутренних дел, Национальной полиции, Службе судебной охраны, государственной пожарной охране, Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины, органах и подразделениях гражданской защиты, налоговой милиции, Бюро экономической безопасности Украины, Государственной уголовно-исполнительной службе Украины.

Размеры пенсий

Лица с выслугой 20 лет и более:

  • 20 лет — 50% денежного обеспечения;
  • уволенным в отставку по возрасту или по состоянию здоровья — 55%;
  • за каждый год выслуги свыше 20 — +3%.

Лица со страховым стажем 25 лет и более (из них не менее 12 календарных лет и 6 месяцев службы):

  • 25 лет — 50% денежного обеспечения;
  • за каждый год свыше 25 — +1%.

Лица, уволенные в связи с реформированием ВСУ:

  • 20 лет — 50% денежного обеспечения;
  • за каждый год свыше 20 — +3%, но не более 65% денежного обеспечения.

Максимальный размер пенсии, исчисленный в соответствии со ст. 13, не должен превышать 70% соответствующих сумм денежного обеспечения.

Заявление о назначении пенсии за выслугу лет подается через уполномоченные структурные подразделения соответствующих министерств или ведомств по последнему месту службы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд военнослужащие пенсия пенсия в Украине

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Фактического проживания отца с ребенком больше не достаточно: позиция Верховного Суда по отсрочке

Статус отца, который самостоятельно воспитывает ребенка, требует полного прекращения родительской правосубъектности матери, а не просто справок из школы или больницы.

На грани возможностей: анализ нагрузки на суды Украины в 2026 году

Более 800 тысяч дел в общих судах и критический дефицит кадров в апелляциях — таковы реалии украинской Фемиды в начале 2026 года.

Пленум ВС не достиг согласия по распределению апелляционных жалоб в ВП ВС: рассмотрение заключения отложено

Из-за дискуссии о специализации рассмотрение заключения отложено.

ВС объяснил, почему наличие алиментов на другого ребёнка не уменьшает автоматически размер новых алиментов

ВС подтвердил, что алименты могут взыскиваться в размере 1/4 дохода на каждого ребёнка отдельно, а обязанность их уплаты возникает со дня подачи иска, даже если отцовство ещё не было установлено судом.

Новый Гражданский кодекс обещает недра народу, но контроль за ними передает государству

Является ли украинский народ реальным собственником недр или только формальным субъектом права?

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]