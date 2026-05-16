Пенсия за выслугу лет военнослужащим: какие условия назначения выплат и их размер

Максимальный размер пенсии, исчисленный в соответствии со ст. 13 Закона № 2262, не должен превышать 70% соответствующих сумм денежного обеспечения.

Фото: 24tv.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области разъяснило вопрос назначения пенсии за выслугу лет военнослужащим.

Основное условие для назначения пенсии — увольнение военнослужащего со службы.

Пенсия за выслугу лет назначается военнослужащим, которые на день увольнения:

имеют не менее 25 календарных лет выслуги — независимо от возраста,

достигли 45-летнего возраста — при наличии страхового стажа 25 лет и более, из которых не менее 12 календарных лет и 6 месяцев составляет военная служба или служба в органах внутренних дел, Национальной полиции, Службе судебной охраны, государственной пожарной охране, Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины, органах и подразделениях гражданской защиты, налоговой милиции, Бюро экономической безопасности Украины, Государственной уголовно-исполнительной службе Украины.

Размеры пенсий

Лица с выслугой 20 лет и более:

20 лет — 50% денежного обеспечения;

уволенным в отставку по возрасту или по состоянию здоровья — 55%;

за каждый год выслуги свыше 20 — +3%.

Лица со страховым стажем 25 лет и более (из них не менее 12 календарных лет и 6 месяцев службы):

25 лет — 50% денежного обеспечения;

за каждый год свыше 25 — +1%.

Лица, уволенные в связи с реформированием ВСУ:

20 лет — 50% денежного обеспечения;

за каждый год свыше 20 — +3%, но не более 65% денежного обеспечения.

Максимальный размер пенсии, исчисленный в соответствии со ст. 13, не должен превышать 70% соответствующих сумм денежного обеспечения.

Заявление о назначении пенсии за выслугу лет подается через уполномоченные структурные подразделения соответствующих министерств или ведомств по последнему месту службы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.