Пенсия за выслугу лет военнослужащим: какие условия назначения выплат и их размер
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области разъяснило вопрос назначения пенсии за выслугу лет военнослужащим.
Основное условие для назначения пенсии — увольнение военнослужащего со службы.
Пенсия за выслугу лет назначается военнослужащим, которые на день увольнения:
- имеют не менее 25 календарных лет выслуги — независимо от возраста,
- достигли 45-летнего возраста — при наличии страхового стажа 25 лет и более, из которых не менее 12 календарных лет и 6 месяцев составляет военная служба или служба в органах внутренних дел, Национальной полиции, Службе судебной охраны, государственной пожарной охране, Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины, органах и подразделениях гражданской защиты, налоговой милиции, Бюро экономической безопасности Украины, Государственной уголовно-исполнительной службе Украины.
Размеры пенсий
Лица с выслугой 20 лет и более:
- 20 лет — 50% денежного обеспечения;
- уволенным в отставку по возрасту или по состоянию здоровья — 55%;
- за каждый год выслуги свыше 20 — +3%.
Лица со страховым стажем 25 лет и более (из них не менее 12 календарных лет и 6 месяцев службы):
- 25 лет — 50% денежного обеспечения;
- за каждый год свыше 25 — +1%.
Лица, уволенные в связи с реформированием ВСУ:
- 20 лет — 50% денежного обеспечения;
- за каждый год свыше 20 — +3%, но не более 65% денежного обеспечения.
Максимальный размер пенсии, исчисленный в соответствии со ст. 13, не должен превышать 70% соответствующих сумм денежного обеспечения.
Заявление о назначении пенсии за выслугу лет подается через уполномоченные структурные подразделения соответствующих министерств или ведомств по последнему месту службы.
