Люди повинні спокійно обмінювати банкноти іноземної валюти, незалежно від номіналу та року випуску, — голова Нацбанку Андрій Пишний провів зустріч з представниками банків і обмінників

Шахрайські пропозиції обміну 100 «білих» доларів на 90 «синіх» – це не просто грубе порушення, це – аморально і неприпустимо, особливо під час війни, - голова НБУ Андрій Пишний.

Проблемні питання обміну валют перебувають на максимальному контролі керівництва Національного банку. Про це повідомили у Нацбанку.

Так, 21 червня члени Правління НБУ та директори профільних департаментів провели зустріч із представниками низки банків та небанківських фінансових установ, які здійснюють валютно-обмінні операції («обмінників»).

Насамперед учасники ринку були проінформовані про рішення з урегулювання питання обміну зношених банкнот іноземної валюти, які Національний банк ухвалив 20 червня.

Голова НБУ Андрій Пишний наголосив, що протягом останніх кількох тижнів на валютно-обмінному ринку спостерігалося щось подібне до «ідеального шторму», свій внесок в який додав ворог.

Центробанку знадобився час, щоб ухвалити чіткі та зважені рішення, які повинні спрацювати за активної взаємодії та підтримки усіх учасників ринку.

«Ми будемо дуже ретельно спостерігати за тим, як відбувається імплементація наших рішень. Якщо побачимо недобросовісну практику, намагання знову підтримувати її, обіцяю, що з нашого боку буде чітка та максимально адекватна реакція. Під час війни такі речі особливо неприйнятні», – сказав Андрій Пишний.

Водночас він додав, що Національний банк зацікавлений у діалозі та взаємодії з учасниками ринку та готовий обговорювати додаткові пропозиції щодо вирішення цієї штучно створеної ситуації.

Під час активного обговорення представники банків та небанківських фінансових установ запевнили, що будуть дотримуватися всіх ухвалених НБУ рішень.

Зокрема, проведуть роз’яснювальну роботу з касирами та іншими відповідальними за валютно-обмінні операції особами у своїх відділеннях.

«Ми розуміємо, що для того, щоб відновити нормальне функціонування цього ринку, потрібен певний час. Люди повинні спокійно обмінювати банкноти іноземної валюти, незалежно від номіналу та року випуску, якщо вони відповідають зразкам та описам іноземних центробанків, їх справжність підтверджена детекторами й вони не мають ознак значного зношення чи пошкодження.

Якщо громадяни бачитимуть, що можуть без проблем отримувати та обмінювати назад всі ці банкноти, вони не переживатимуть і паніка вщухне», – зазначив Андрій Пишний.

Також, заступник Голови НБУ Олексій Шабан додав, що Національний банк ретельно опрацьовує всі скарги, що надходять від громадян, та враховує під час здійснення нагляду.

«Зі свого боку Національний банк вжив необхідні заходи, які мають прибрати «людський фактор» під час валютно-обмінних операцій. Тепер все буде залежати від злагодженої роботи банків та небанківських фінансових установ зі своїм персоналом, який відповідає за обмін валют, а також опрацювання скарг клієнтів», – підкреслив Олексій Шабан.

Підсумовуючи обговорення, всі присутні погодилися, що забезпечення єдиних правил роботи як з боку банків, так і небанківських установ поверне відчуття впевненості клієнтам і сприятиме нормалізації ситуації на валютно-обмінному ринку.

Нагадаємо, раніше Андрій Пишний зазначив, що мав місце штучно створений ажіотаж, якому, на жаль, свідомо чи несвідомо «підіграли» деякі небанківські фінансові установи та банки.

«1. Національний банк не встановлював жодних обмежень щодо обміну валют на основі року випуску банкнот. Жодних.

Нормативно-правовими актами НБУ прямо заборонено (!) встановлювати будь-які подібні обмеження.

Окремо хочу сказати про шахрайські пропозиції обміну 100 «білих» доларів на 90 «синіх» – це не просто грубе порушення, це – аморально і неприпустимо, особливо в умовах війни.

Щоб унеможливити подібні недоброчесні спекуляції та мінімізувати непорозуміння, Національний банк ухвалив зміни до своєї «нормативки» – скасував визначення незначного зношення банкнот та заборонив фінустановам відмовляти клієнтам у обміні валюти, якщо лічильник чи детектор на касі підтвердив справжність банкнот.

Це значить, що касир не може «на око» оцінювати справжність банкнот чи їх стан та відмовляти в здійсненні валютно-обмінної операції, бо йому здалося, що десь не співпадає малюнок чи не такий колір. Отже, ми повністю прибираємо людський чинник!

До представників банків та небанківських установ донесено принципову позицію НБУ і та у разі порушення такі дії розцінюватимуться не лише як не дотримання регуляторних вимог НБУ, але і як потенційна ознака шахрайства. За такими фактами ми встановлюємо посилений контроль та вживатимемо адекватні заходи впливу.

Національний банк в залежності від рівня вчиненого правопорушення застосовуватиме заходи впливу, які передбачають і суттєві штраф у розмірі до 400 000 гривень для банків, які незабаром будуть збільшенні за суттєві порушення та у розмірі до 5% від розміру власного капіталу установи, для небанківських установ.

Звертаюся до громадян: банкноти попередніх років випуску, які є законним платіжним засобом у іноземній державі, є ДІЙСНИМИ, отже, ви можете обмінювати їх на гривні в будь-який час.

Не втрачайте свої заощадження в спровокованій панікою гонитві за обміном валюти «білої» на «синю». Фантомні перестороги, які ви можете почути чи прочитати, щодо таких банкнот ‒ безпідставні.

Національний банк тримає це питання на посиленому контролі і розглядатиме скарги громадян на банки чи небанківські фінансові установи за суб’єктивну відмову в обміні валюти, належним чином реагуючи на порушення і недобросовісність», - підкреслив Андрій Пишний.

Нагадаємо, Нацбанк постановою №75 від 20 червня 2023 року врегулював питання обміну банками і небанківськими фінансовими установами зношених купюр.

Зокрема, скасовано перелік ознак незначного зношення банкнот. З банкнотами, які мають ознаки значного пошкодження (розірвані на частини, з пошкодженими елементами дизайну та захисту, пропалені, трухлі тощо) мають здійснюватися операції інкасо.

Як пояснила член Комітету ВР з питань податкової політики Ніна Южаніна, банки та небанківські установи, які проводять такі операції, повинні обов’язково розмістити в касі в доступному для клієнтів місці чіткий перелік ознак значного зношення банкнот, тарифи інкасо.

По-друге, банкам та небанківським установам під час обміну валют заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти (наприклад, проблема спостерігалася з обміном доларів 1996 року).

Такі порушення регулятор буде розцінювати не лише як недотримання вимог НБУ, а й як потенційну ознаку шахрайської діяльності.

По-третє, залежно від рівня вчиненого правопорушення застосовуватимуться штрафи, максимальний розмір яких:

для банків – до 400 000 гривень і планується його збільшення за суттєві порушення;

для небанківських фінансових установ – до 5% від розміру власного капіталу установи.

У разі порушення прав споживача банком або небанківською фінансовою установою споживачеві радять звернутися зі скаргою до керівництва такого банку чи небанківської фінансової установи.

Якщо ж реакція відсутня – звернутися до Національного банку.

Автор: Наталя Мамченко

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