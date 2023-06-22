Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Заступниця міністра економіки Юлії Свириденко проігнорувала скарги бізнесу на корупцію у Нацагентстві з акредитації

У Міністра економіки Юлії Свириденко вирішили закрити очі на звернення бізнесу стосовно корупційних дій голови Національного агентства з акредитації Сергія Костюка.

Обменники будут штрафовать до 17 тысяч грн за незаконный отказ обменять валюту

Народные депутаты предлагают ввести штрафы для обменников за незаконный отказ или установление незаконных ограничений при покупке у граждан долларов или евро.

Кабмин опубликовал изменения по оплате труда госслужащих на прифронтовых территориях

Кабмин решил уточнить, что на полицейских и военнослужащих не распространяются повышенные оклады на территориях активных или возможных боевых действий.

Минюст предлагает изменить правила уплаты судебного сбора по делам о банкротстве, которые увеличат бюджет судебной власти

Бизнесу, находящемуся в судебных процедурах банкротства, могут предоставить право на освобождение от уплаты судебного сбора.

Во исполнение соглашения с МВФ: Депутаты поддержали законопроект об ограничениях на пересмотр госбюджета

Бюджетный комитет рекомендует депутатам одобрить за основу законопроект, которым в частности предлагается вернуть законодательные ограничения на внесение изменений в государственный бюджет.

  1. Публикации
  2. / В Украине

Люди должны спокойно обменивать банкноты иностранной валюты, независимо от номинала и года выпуска, — глава Нацбанка Андрей Пышный провел встречу с представителями банков и обменников

10:25, 22 июня 2023
Мошеннические предложения обмена 100 «белых» долларов на 90 «синих» – это не просто грубое нарушение, это – безнравственно и недопустимо, особенно во время войны, - глава НБУ Андрей Пышный.
Люди должны спокойно обменивать банкноты иностранной валюты, независимо от номинала и года выпуска, — глава Нацбанка Андрей Пышный провел встречу с представителями банков и обменников

Проблемные вопросы обмена валют находятся на максимальном контроле руководства Национального банка. Об этом сообщили в Нацбанке.

Так, 21 июня члены Правления НБУ и директора профильных департаментов провели встречу с представителями ряда банков и небанковских финансовых учреждений, осуществляющих валютно-обменные операции («обменников»).

В первую очередь участники рынка были проинформированы о решениях по урегулированию вопроса обмена изношенных банкнот иностранной валюты, принятых Национальным банком 20 июня.

Глава НБУ Андрей Пышный подчеркнул, что в течение последних нескольких недель на валютно-обменном рынке наблюдалось нечто вроде «идеального шторма», свой вклад в который добавил враг.

Центробанку понадобилось время для принятия четких и взвешенных решений, которые должны сработать при активном взаимодействии и поддержке всех участников рынка.

«Мы будем очень тщательно наблюдать за тем, как идет имплементация наших решений. Если мы увидим недобросовестную практику, попытки снова поддерживать ее, обещаю, что с нашей стороны будет четкая и максимально адекватная реакция. Во время войны такие вещи особенно неприемлемы», – сказал Андрей Пышный.

В то же время, он добавил, что Национальный банк заинтересован в диалоге и взаимодействии с участниками рынка и готов обсуждать дополнительные предложения по решению этой искусственно созданной ситуации.

В ходе активного обсуждения представители банков и небанковских финансовых учреждений заверили, что будут придерживаться всех принятых НБУ решений.

В частности, проведут разъяснительную работу с кассирами и другими ответственными за валютно-обменные операции лицами в своих отделениях.

«Мы понимаем, что для того, чтобы восстановить нормальное функционирование этого рынка, нужно определенное время. Люди должны спокойно обменивать банкноты иностранной валюты независимо от номинала и года выпуска, если они соответствуют образцам и описаниям иностранных центробанков, их подлинность подтверждена детекторами и они не имеют признаков значительного износа или повреждения.

Если граждане будут видеть, что могут без проблем получать и обменивать обратно все эти банкноты, они не будут переживать и паника утихнет», – отметил Андрей Пышный.

Также заместитель Председателя НБУ Алексей Шабан добавил, что Национальный банк тщательно прорабатывает все поступающие от граждан жалобы и учитывает во время осуществления надзора.

«Со своей стороны Национальный банк принял необходимые меры, которые должны убрать «человеческий фактор» во время валютно-обменных операций. Теперь все будет зависеть от слаженной работы банков и небанковских финансовых учреждений со своим персоналом, отвечающим за обмен валют, а также проработку жалоб клиентов», – подчеркнул Алексей Шабан.

Подводя итог обсуждения, все присутствующие согласились, что обеспечение единых правил работы как со стороны банков, так и небанковских учреждений вернет ощущение уверенности клиентам и будет способствовать нормализации ситуации на валютно-обменном рынке.

Напомним, ранее Андрей Пышный отметил, что имел место искусственно созданный ажиотаж, которому, к сожалению, сознательно или бессознательно подыграли некоторые небанковские финансовые учреждения и банки.

«1. Национальный банк не устанавливал никаких ограничений обмена валют на основе года выпуска банкнот. Никаких.

Нормативно-правовыми актами НБУ прямо запрещено (!) устанавливать какие-либо подобные ограничения.

Отдельно хочу сказать о мошеннических предложениях обмена 100 «белых» долларов на 90 «синих» – это не просто грубое нарушение, это – аморально и недопустимо, особенно в условиях войны.

  1. Чтобы предотвратить подобные недобросовестные спекуляции и минимизировать недоразумения, Национальный банк принял изменения к своей «нормативке» – отменил определение незначительного износа банкнот и запретил финучреждениям отказывать клиентам в обмене валюты, если счетчик или детектор на кассе подтвердил подлинность банкнот.

Это значит, что кассир не может «на глаз» оценивать подлинность банкнот или их состояние и отказывать в совершении валютно-обменной операции, потому что ему показалось, что не совпадает где-то рисунок или не такой цвет. Итак, мы полностью убираем человеческий фактор!

  1. До представителей банков и небанковских учреждений донесена принципиальная позиция НБУ и в случае нарушения такие действия будут расцениваться не только как не соблюдение регуляторных требований НБУ, но и как потенциальный признак мошенничества. По таким фактам мы устанавливаем усиленный контроль и принимаем адекватные меры воздействия.

Национальный банк в зависимости от уровня совершенного правонарушения будет применять меры влияния, которые предусматривают и существенные штрафы в размере до 400 000 гривен для банков, которые вскоре будут увеличены за существенные нарушения и в размере до 5% от размера собственного капитала учреждения, для небанковских учреждений.

  1. Обращаюсь к гражданам: банкноты предыдущих лет выпуска, являющиеся законным платежным средством в иностранном государстве, действительны, следовательно, вы можете обменивать их на гривны в любое время.

Не теряйте свои сбережения в спровоцированной паникой погоне за обменом валюты «белой» на «синюю». Фантомные предостережения, которые вы можете услышать или прочитать, по поводу таких банкнот – безосновательны.

Национальный банк держит этот вопрос на усиленном контроле и будет рассматривать жалобы граждан на банки или небанковские финансовые учреждения за субъективный отказ в обмене валюты, должным образом реагируя на нарушение и недобросовестность», - подчеркнул Андрей Пышный.

Напомним, Нацбанк постановлением №75 от 20 июня 2023 урегулировал вопрос обмена банками и небанковскими финансовыми учреждениями изношенных купюр.

В частности, отменен перечень признаков незначительного износа банкнот. С банкнотами, имеющими признаки значительного повреждения (разорванные на части, с поврежденными элементами дизайна и защиты, прожженные, ветхие и т.п.) должны осуществляться операции инкассо.

Как пояснила член Комитета ВР по налоговой политике Нина Южанина, банки и небанковские учреждения, которые проводят такие операции, должны обязательно разместить в кассе в доступном для клиентов месте четкий перечень признаков значительного износа банкнот, тарифы инкассо.

Во-вторых, банкам и небанковским учреждениям при обмене валют запрещено устанавливать ограничения по номиналу и году эмиссии банкнот иностранной валюты (например, проблема наблюдалась с обменом долларов в 1996 году).

Такие нарушения регулятор будет расценивать не только как несоблюдение требований НБУ, но и потенциальный признак мошеннической деятельности.

В-третьих, в зависимости от уровня совершенного правонарушения будут применяться штрафы, максимальный размер которых:

  • для банков – до 400 000 гривен и планируется его увеличение за существенные нарушения;
  • для небанковских финансовых учреждений – до 5% размера собственного капитала учреждения.

В случае нарушения прав потребителя банком или небанковским финансовым учреждением потребителю советуют обратиться с жалобой в руководство такого банка или небанковское финансовое учреждение.

Если же реакция отсутствует – обратиться в Национальный банк.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.
Читайте также
Николай Хавронюк или Олег Рожнов: съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Николай Хавронюк или Олег Рожнов: съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Яна Глущенко
    Яна Глущенко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду