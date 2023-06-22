Люди должны спокойно обменивать банкноты иностранной валюты, независимо от номинала и года выпуска, — глава Нацбанка Андрей Пышный провел встречу с представителями банков и обменников

Мошеннические предложения обмена 100 «белых» долларов на 90 «синих» – это не просто грубое нарушение, это – безнравственно и недопустимо, особенно во время войны, - глава НБУ Андрей Пышный.

Проблемные вопросы обмена валют находятся на максимальном контроле руководства Национального банка. Об этом сообщили в Нацбанке.

Так, 21 июня члены Правления НБУ и директора профильных департаментов провели встречу с представителями ряда банков и небанковских финансовых учреждений, осуществляющих валютно-обменные операции («обменников»).

В первую очередь участники рынка были проинформированы о решениях по урегулированию вопроса обмена изношенных банкнот иностранной валюты, принятых Национальным банком 20 июня.

Глава НБУ Андрей Пышный подчеркнул, что в течение последних нескольких недель на валютно-обменном рынке наблюдалось нечто вроде «идеального шторма», свой вклад в который добавил враг.

Центробанку понадобилось время для принятия четких и взвешенных решений, которые должны сработать при активном взаимодействии и поддержке всех участников рынка.

«Мы будем очень тщательно наблюдать за тем, как идет имплементация наших решений. Если мы увидим недобросовестную практику, попытки снова поддерживать ее, обещаю, что с нашей стороны будет четкая и максимально адекватная реакция. Во время войны такие вещи особенно неприемлемы», – сказал Андрей Пышный.

В то же время, он добавил, что Национальный банк заинтересован в диалоге и взаимодействии с участниками рынка и готов обсуждать дополнительные предложения по решению этой искусственно созданной ситуации.

В ходе активного обсуждения представители банков и небанковских финансовых учреждений заверили, что будут придерживаться всех принятых НБУ решений.

В частности, проведут разъяснительную работу с кассирами и другими ответственными за валютно-обменные операции лицами в своих отделениях.

«Мы понимаем, что для того, чтобы восстановить нормальное функционирование этого рынка, нужно определенное время. Люди должны спокойно обменивать банкноты иностранной валюты независимо от номинала и года выпуска, если они соответствуют образцам и описаниям иностранных центробанков, их подлинность подтверждена детекторами и они не имеют признаков значительного износа или повреждения.

Если граждане будут видеть, что могут без проблем получать и обменивать обратно все эти банкноты, они не будут переживать и паника утихнет», – отметил Андрей Пышный.

Также заместитель Председателя НБУ Алексей Шабан добавил, что Национальный банк тщательно прорабатывает все поступающие от граждан жалобы и учитывает во время осуществления надзора.

«Со своей стороны Национальный банк принял необходимые меры, которые должны убрать «человеческий фактор» во время валютно-обменных операций. Теперь все будет зависеть от слаженной работы банков и небанковских финансовых учреждений со своим персоналом, отвечающим за обмен валют, а также проработку жалоб клиентов», – подчеркнул Алексей Шабан.

Подводя итог обсуждения, все присутствующие согласились, что обеспечение единых правил работы как со стороны банков, так и небанковских учреждений вернет ощущение уверенности клиентам и будет способствовать нормализации ситуации на валютно-обменном рынке.

Напомним, ранее Андрей Пышный отметил, что имел место искусственно созданный ажиотаж, которому, к сожалению, сознательно или бессознательно подыграли некоторые небанковские финансовые учреждения и банки.

«1. Национальный банк не устанавливал никаких ограничений обмена валют на основе года выпуска банкнот. Никаких.

Нормативно-правовыми актами НБУ прямо запрещено (!) устанавливать какие-либо подобные ограничения.

Отдельно хочу сказать о мошеннических предложениях обмена 100 «белых» долларов на 90 «синих» – это не просто грубое нарушение, это – аморально и недопустимо, особенно в условиях войны.

Чтобы предотвратить подобные недобросовестные спекуляции и минимизировать недоразумения, Национальный банк принял изменения к своей «нормативке» – отменил определение незначительного износа банкнот и запретил финучреждениям отказывать клиентам в обмене валюты, если счетчик или детектор на кассе подтвердил подлинность банкнот.

Это значит, что кассир не может «на глаз» оценивать подлинность банкнот или их состояние и отказывать в совершении валютно-обменной операции, потому что ему показалось, что не совпадает где-то рисунок или не такой цвет. Итак, мы полностью убираем человеческий фактор!

До представителей банков и небанковских учреждений донесена принципиальная позиция НБУ и в случае нарушения такие действия будут расцениваться не только как не соблюдение регуляторных требований НБУ, но и как потенциальный признак мошенничества. По таким фактам мы устанавливаем усиленный контроль и принимаем адекватные меры воздействия.

Национальный банк в зависимости от уровня совершенного правонарушения будет применять меры влияния, которые предусматривают и существенные штрафы в размере до 400 000 гривен для банков, которые вскоре будут увеличены за существенные нарушения и в размере до 5% от размера собственного капитала учреждения, для небанковских учреждений.

Обращаюсь к гражданам: банкноты предыдущих лет выпуска, являющиеся законным платежным средством в иностранном государстве, действительны, следовательно, вы можете обменивать их на гривны в любое время.

Не теряйте свои сбережения в спровоцированной паникой погоне за обменом валюты «белой» на «синюю». Фантомные предостережения, которые вы можете услышать или прочитать, по поводу таких банкнот – безосновательны.

Национальный банк держит этот вопрос на усиленном контроле и будет рассматривать жалобы граждан на банки или небанковские финансовые учреждения за субъективный отказ в обмене валюты, должным образом реагируя на нарушение и недобросовестность», - подчеркнул Андрей Пышный.

Напомним, Нацбанк постановлением №75 от 20 июня 2023 урегулировал вопрос обмена банками и небанковскими финансовыми учреждениями изношенных купюр.

В частности, отменен перечень признаков незначительного износа банкнот. С банкнотами, имеющими признаки значительного повреждения (разорванные на части, с поврежденными элементами дизайна и защиты, прожженные, ветхие и т.п.) должны осуществляться операции инкассо.

Как пояснила член Комитета ВР по налоговой политике Нина Южанина, банки и небанковские учреждения, которые проводят такие операции, должны обязательно разместить в кассе в доступном для клиентов месте четкий перечень признаков значительного износа банкнот, тарифы инкассо.

Во-вторых, банкам и небанковским учреждениям при обмене валют запрещено устанавливать ограничения по номиналу и году эмиссии банкнот иностранной валюты (например, проблема наблюдалась с обменом долларов в 1996 году).

Такие нарушения регулятор будет расценивать не только как несоблюдение требований НБУ, но и потенциальный признак мошеннической деятельности.

В-третьих, в зависимости от уровня совершенного правонарушения будут применяться штрафы, максимальный размер которых:

для банков – до 400 000 гривен и планируется его увеличение за существенные нарушения;

для небанковских финансовых учреждений – до 5% размера собственного капитала учреждения.

В случае нарушения прав потребителя банком или небанковским финансовым учреждением потребителю советуют обратиться с жалобой в руководство такого банка или небанковское финансовое учреждение.

Если же реакция отсутствует – обратиться в Национальный банк.

Автор: Наталья Мамченко

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