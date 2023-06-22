Житель Чернобаевщины получил свой первый паспорт аж в 28 лет

28-летний мужчина оформил свой первый паспорт гражданина Украины, чтобы пойти на военную службу и жениться.

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Успешно получив свой первый паспорт гражданина Украины, мужчина, который недавно переехал на Черкасщину из Кировоградщины, почувствовал на себе насколько отсутствие документов осложняет жизнь и делает невозможным реализацию собственных прав.

Об этом рассказали в управлении ГМС в Черкасской области.

Александр обратился в Чернобаевский сектор УГМС в Черкасской области с целью получения ID-карты.

«Миграционникам пришлось провести процедуру установления личности, подтвердить выдачу свидетельства о рождении и проверить принадлежность к гражданству для оформления паспорта гражданина Украины», - рассказали в УМСУ.

Теперь, имея паспорт гражданина Украины в руках, мужчина готов совершать все задуманное.

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