Житель Чорнобаївщини отримав свій перший паспорт аж у 28 років

Успішно отримавши свій перший паспорт громадянина України, чоловік, який нещодавно переїхав на Черкащину з Кіровоградщини, відчув на собі наскільки відсутність документів ускладнює життя та унеможливлює реалізацію власних прав.
Про це розповіли в управлінні ДМС у Черкаській області.
Олександр звернувся до Чорнобаївського сектору УДМС у Черкаській області з метою отримання ID-картки.
«Міграційникам довелося провести процедуру встановлення особи, підтвердити видачу свідоцтва про народження та перевірити належність до громадянства для оформлення паспорта громадянина України», - розповіли у УМСУ.
Тепер, маючи паспорт громадянина України в руках, чоловік готовий здійснювати все задумане.
Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.