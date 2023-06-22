Житель Чорнобаївщини отримав свій перший паспорт аж у 28 років

28-річний чоловік оформив свій перший паспорт громадянина України, щоб піти на військову службу та одружитися.

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Успішно отримавши свій перший паспорт громадянина України, чоловік, який нещодавно переїхав на Черкащину з Кіровоградщини, відчув на собі наскільки відсутність документів ускладнює життя та унеможливлює реалізацію власних прав.

Про це розповіли в управлінні ДМС у Черкаській області.

Олександр звернувся до Чорнобаївського сектору УДМС у Черкаській області з метою отримання ID-картки.

«Міграційникам довелося провести процедуру встановлення особи, підтвердити видачу свідоцтва про народження та перевірити належність до громадянства для оформлення паспорта громадянина України», - розповіли у УМСУ.

Тепер, маючи паспорт громадянина України в руках, чоловік готовий здійснювати все задумане.

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