Ракетний удар по Криворізькому району: пошкоджено 10 приватних будинків, газопровід, водогін, лінії електропередач, фото

Прокуратура розпочала розслідування ракетного обстрілу і повідомила про наслідки.

Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Ворог вночі вдарив ракетами по Криворізькому району Дніпропетровської області. Внаслідок атаки пошкоджено 10 приватних будинків, господарська споруда, гаражі, авто, газопровід, водогін і лінії електропередач. Про це повідомила Дніпропетровська обласна прокуратура.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

За процесуального керівництва Криворізької центральної окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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