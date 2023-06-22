Що потрібно робити, коли вдома стався витік газу: алгоритм дій

Як ми писали, в Києві уночі стався вибух у багатоповерхівці в Дніпровському районі. За попередньою інформацією ДСНС, у будинку ймовірно стався вибух газу. У зв’язку з цим КМДА нагадала, що потрібно робити у випадку витоку газу в приміщенні.
Якщо ви відчули запах газу в приміщенні, де встановлено газове приладдя:
- негайно перекрийте вентилі на газовому приладді та крани подачі газу перед ними
- виведіть людей із загазованих та сусідніх приміщень
- організуйте провітрювання приміщень, відкрийте вікна та двері
- викличте аварійну службу газу за телефоном "104"
- з прибуттям бригади аварійної газової служби дійте за їхніми вказівками
Якщо ви відчули запах газу в приміщеннях зі значною кількістю людей:
- повідомте людей, які перебувають у приміщеннях, про необхідність негайного залишення приміщень
- повідомте аварійну службу газу
- організуйте провітрювання приміщень
- не допускайте людей у загазоване приміщення
- організуйте чергування біля входів загазованого приміщення до приїзду аварійної бригади газової служби
- з прибуттям аварійної бригади служби газу дійте за їхніми вказівками
Якщо ви відчули запах газу у під'їзді або у підвалі житлового будинку:
- повідомити аварійну службу газу
- організуйте провітрювання під'їзду (підвалу)
- не допускати в загазовані приміщення людей
- організуйте охорону місця загазованості до прибуття аварійної бригади служби газу
- з прибуттям бригади аварійної газової служби дійте за їх вказівками
Запах газу на вулиці (біля газового колодязя), біля газорозподільчого пункту, біля газобалонної установки:
- повідомте аварійну службу газу
- організуйте охорону місця загазованості до прибуття аварійної бригади служби газу
- не допускайте людей в загазовану зону
Вибух газу та пожежа в приміщенні:
- негайно перекрийте вентилі на газовому приладді та крани подачі газу перед ними
- повідомте аварійну службу газу
- організуйте гасіння пожежі, викличте пожежну охорону за телефоном "101"
- надайте першу медичну допомогу потерпілим, при необхідності, викличте швидку медичну допомогу за телефоном "103"
- не дозволяйте входити стороннім у приміщення, де стався вибух
- до приїзду спеціалістів залишіть все на своїх місцях, зберігайте обстановку на місці вибуху (пожежі)
Категорично забороняється:
- проводити самовільну газифікацію будинку (квартири, садового будиночка), переставлення, заміну та ремонт газового обладнання
- проводити перепланування приміщень, де встановлені газові прилади
- вносити зміни у конструкцію газових приладів, змінювати устрій димових і вентиляційних систем (каналів), заклеювати вентиляційні канали, замуровувати "кишеню" і люки, що призначаються для очищення димоходів
- вимикати автоматику безпеки й регулювання, користуватися газом при несправних газових приладах, автоматики, арматури й газових балонів
Неухильно дотримуйтесь правил користування газовими приладами, стежте за тим, щоб вони були чистими та справними.
Нагадаємо, що станом на ранок відомо про двох загиблих людей в Києві внаслідок вибуху, ще 18 травмовано. Ліквідація наслідків триває.
За фактом вибуху в будинку слідчі поліції розпочали кримінальне провадження.
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