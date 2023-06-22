Що потрібно робити, коли вдома стався витік газу: алгоритм дій

Треба перекрити вентилі на газовому приладді та крани подачі газу, організувати провітрювання приміщень, вивести людей і викликати аварійну службу.

Як ми писали, в Києві уночі стався вибух у багатоповерхівці в Дніпровському районі. За попередньою інформацією ДСНС, у будинку ймовірно стався вибух газу. У зв’язку з цим КМДА нагадала, що потрібно робити у випадку витоку газу в приміщенні.

Якщо ви відчули запах газу в приміщенні, де встановлено газове приладдя:

негайно перекрийте вентилі на газовому приладді та крани подачі газу перед ними

виведіть людей із загазованих та сусідніх приміщень

організуйте провітрювання приміщень, відкрийте вікна та двері

викличте аварійну службу газу за телефоном "104"

з прибуттям бригади аварійної газової служби дійте за їхніми вказівками

Якщо ви відчули запах газу в приміщеннях зі значною кількістю людей:

повідомте людей, які перебувають у приміщеннях, про необхідність негайного залишення приміщень

повідомте аварійну службу газу

організуйте провітрювання приміщень

не допускайте людей у загазоване приміщення

організуйте чергування біля входів загазованого приміщення до приїзду аварійної бригади газової служби

з прибуттям аварійної бригади служби газу дійте за їхніми вказівками

Якщо ви відчули запах газу у під'їзді або у підвалі житлового будинку:

повідомити аварійну службу газу

організуйте провітрювання під'їзду (підвалу)

не допускати в загазовані приміщення людей

організуйте охорону місця загазованості до прибуття аварійної бригади служби газу

з прибуттям бригади аварійної газової служби дійте за їх вказівками

Запах газу на вулиці (біля газового колодязя), біля газорозподільчого пункту, біля газобалонної установки:

повідомте аварійну службу газу

організуйте охорону місця загазованості до прибуття аварійної бригади служби газу

не допускайте людей в загазовану зону

Вибух газу та пожежа в приміщенні:

негайно перекрийте вентилі на газовому приладді та крани подачі газу перед ними

повідомте аварійну службу газу

організуйте гасіння пожежі, викличте пожежну охорону за телефоном "101"

надайте першу медичну допомогу потерпілим, при необхідності, викличте швидку медичну допомогу за телефоном "103"

не дозволяйте входити стороннім у приміщення, де стався вибух

до приїзду спеціалістів залишіть все на своїх місцях, зберігайте обстановку на місці вибуху (пожежі)

Категорично забороняється:

проводити самовільну газифікацію будинку (квартири, садового будиночка), переставлення, заміну та ремонт газового обладнання

проводити перепланування приміщень, де встановлені газові прилади

вносити зміни у конструкцію газових приладів, змінювати устрій димових і вентиляційних систем (каналів), заклеювати вентиляційні канали, замуровувати "кишеню" і люки, що призначаються для очищення димоходів

вимикати автоматику безпеки й регулювання, користуватися газом при несправних газових приладах, автоматики, арматури й газових балонів

Неухильно дотримуйтесь правил користування газовими приладами, стежте за тим, щоб вони були чистими та справними.

Нагадаємо, що станом на ранок відомо про двох загиблих людей в Києві внаслідок вибуху, ще 18 травмовано. Ліквідація наслідків триває.

За фактом вибуху в будинку слідчі поліції розпочали кримінальне провадження.

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