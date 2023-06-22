Что нужно делать, когда дома произошла утечка газа: алгоритм действий

Надо перекрыть вентили на газовых приборах и краны подачи газа, организовать проветривание помещений, вывести людей и вызвать аварийную службу.

Как мы писали, в Киеве ночью произошел взрыв в многоэтажке в Днепровском районе. По предварительной информации ГСЧС, в доме, вероятно, произошел взрыв газа. В связи с этим КГГА напомнила, что нужно делать в случае утечки газа в помещении.

Если вы почувствовали запах газа в помещении, где установлены газовые принадлежности:

немедленно перекройте вентили на газовых приборах и краны подачи газа перед ними

выведите людей из загазованных и соседних помещений

организуйте проветривание помещений, откройте окна и двери

вызовите аварийную службу газа по телефону "104"

с прибытием бригады аварийной газовой службы действуйте по их указаниям

Если вы почувствовали запах газа в помещениях со значительным количеством людей:

сообщите людям, находящимся в помещениях, о необходимости немедленного покидания помещений

сообщите аварийную службу газа

организуйте проветривание помещений

не допускайте людей в загазованное помещение

организуйте дежурство у входов загазованного помещения до приезда аварийной бригады газовой службы

с прибытием аварийной бригады службы газа действуйте по их указаниям

Если вы почувствовали запах газа в подъезде или в подвале жилого дома:

сообщить аварийную службу газа

организуйте проветривание подъезда (подвала)

не допускать в загазованные помещения людей

организуйте охрану места загазованности до прибытия аварийной бригады службы газа

с прибытием бригады аварийной газовой службы действуйте по их указаниям

Запах газа на улице (возле газового колодца), возле газораспределительного пункта, возле газобаллонной установки:

сообщите аварийную службу газа

организуйте охрану места загазованности до прибытия аварийной бригады службы газа

не допускайте людей в загазованную зону

Взрыв газа и пожар в помещении:

немедленно перекройте вентили на газовых приборах и краны подачи газа перед ними

сообщите аварийную службу газа

организуйте тушение пожара, вызовите пожарную охрану по телефону "101"

окажите первую медицинскую помощь пострадавшим, при необходимости, вызовите скорую медицинскую помощь по телефону "103"

не разрешайте входить посторонним в помещение, где произошел взрыв

до приезда специалистов оставьте все на своих местах, сохраняйте обстановку на месте взрыва (пожар)

Категорически запрещается:

проводить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика), перестановку, замену и ремонт газового оборудования

проводить перепланировку помещений, где установлены газовые приборы

вносить изменения в конструкцию газовых приборов, изменять устройство дымовых и вентиляционных систем (каналов), заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать "карман" и люки, предназначенные для очистки дымоходов

выключать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре и газовых баллонах

Неукоснительно соблюдайте правила пользования газовыми приборами, следите за тем, чтобы они были чистыми и исправными.

Напомним, что по состоянию на утро известно о двух погибших людях в Киеве в результате взрыва, еще 18 травмированы. Ликвидация последствий продолжается.

По факту взрыва в доме следователи полиции начали уголовное производство.

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