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  1. В Украине

Что нужно делать, когда дома произошла утечка газа: алгоритм действий

11:06, 22 июня 2023
Надо перекрыть вентили на газовых приборах и краны подачи газа, организовать проветривание помещений, вывести людей и вызвать аварийную службу.
Что нужно делать, когда дома произошла утечка газа: алгоритм действий

Как мы писали, в Киеве ночью произошел взрыв в многоэтажке в Днепровском районе. По предварительной информации ГСЧС, в доме, вероятно, произошел взрыв газа. В связи с этим КГГА напомнила, что нужно делать в случае утечки газа в помещении.

Если вы почувствовали запах газа в помещении, где установлены газовые принадлежности:

  • немедленно перекройте вентили на газовых приборах и краны подачи газа перед ними
  • выведите людей из загазованных и соседних помещений
  • организуйте проветривание помещений, откройте окна и двери
  • вызовите аварийную службу газа по телефону "104"
  • с прибытием бригады аварийной газовой службы действуйте по их указаниям

Если вы почувствовали запах газа в помещениях со значительным количеством людей:

  • сообщите людям, находящимся в помещениях, о необходимости немедленного покидания помещений
  • сообщите аварийную службу газа
  • организуйте проветривание помещений
  • не допускайте людей в загазованное помещение
  • организуйте дежурство у входов загазованного помещения до приезда аварийной бригады газовой службы
  • с прибытием аварийной бригады службы газа действуйте по их указаниям

Если вы почувствовали запах газа в подъезде или в подвале жилого дома:

  • сообщить аварийную службу газа
  • организуйте проветривание подъезда (подвала)
  • не допускать в загазованные помещения людей
  • организуйте охрану места загазованности до прибытия аварийной бригады службы газа
  • с прибытием бригады аварийной газовой службы действуйте по их указаниям

Запах газа на улице (возле газового колодца), возле газораспределительного пункта, возле газобаллонной установки:

  • сообщите аварийную службу газа
  • организуйте охрану места загазованности до прибытия аварийной бригады службы газа
  • не допускайте людей в загазованную зону

Взрыв газа и пожар в помещении:

  • немедленно перекройте вентили на газовых приборах и краны подачи газа перед ними
  • сообщите аварийную службу газа
  • организуйте тушение пожара, вызовите пожарную охрану по телефону "101"
  • окажите первую медицинскую помощь пострадавшим, при необходимости, вызовите скорую медицинскую помощь по телефону "103"
  • не разрешайте входить посторонним в помещение, где произошел взрыв
  • до приезда специалистов оставьте все на своих местах, сохраняйте обстановку на месте взрыва (пожар)

Категорически запрещается:

  • проводить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика), перестановку, замену и ремонт газового оборудования
  • проводить перепланировку помещений, где установлены газовые приборы
  • вносить изменения в конструкцию газовых приборов, изменять устройство дымовых и вентиляционных систем (каналов), заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать "карман" и люки, предназначенные для очистки дымоходов
  • выключать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре и газовых баллонах

Неукоснительно соблюдайте правила пользования газовыми приборами, следите за тем, чтобы они были чистыми и исправными.

Напомним, что по состоянию на утро известно о двух погибших людях в Киеве в результате взрыва, еще 18 травмированы. Ликвидация последствий продолжается.

По факту взрыва в доме следователи полиции начали уголовное производство. 

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