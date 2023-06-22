Что нужно делать, когда дома произошла утечка газа: алгоритм действий

Как мы писали, в Киеве ночью произошел взрыв в многоэтажке в Днепровском районе. По предварительной информации ГСЧС, в доме, вероятно, произошел взрыв газа. В связи с этим КГГА напомнила, что нужно делать в случае утечки газа в помещении.
Если вы почувствовали запах газа в помещении, где установлены газовые принадлежности:
- немедленно перекройте вентили на газовых приборах и краны подачи газа перед ними
- выведите людей из загазованных и соседних помещений
- организуйте проветривание помещений, откройте окна и двери
- вызовите аварийную службу газа по телефону "104"
- с прибытием бригады аварийной газовой службы действуйте по их указаниям
Если вы почувствовали запах газа в помещениях со значительным количеством людей:
- сообщите людям, находящимся в помещениях, о необходимости немедленного покидания помещений
- сообщите аварийную службу газа
- организуйте проветривание помещений
- не допускайте людей в загазованное помещение
- организуйте дежурство у входов загазованного помещения до приезда аварийной бригады газовой службы
- с прибытием аварийной бригады службы газа действуйте по их указаниям
Если вы почувствовали запах газа в подъезде или в подвале жилого дома:
- сообщить аварийную службу газа
- организуйте проветривание подъезда (подвала)
- не допускать в загазованные помещения людей
- организуйте охрану места загазованности до прибытия аварийной бригады службы газа
- с прибытием бригады аварийной газовой службы действуйте по их указаниям
Запах газа на улице (возле газового колодца), возле газораспределительного пункта, возле газобаллонной установки:
- сообщите аварийную службу газа
- организуйте охрану места загазованности до прибытия аварийной бригады службы газа
- не допускайте людей в загазованную зону
Взрыв газа и пожар в помещении:
- немедленно перекройте вентили на газовых приборах и краны подачи газа перед ними
- сообщите аварийную службу газа
- организуйте тушение пожара, вызовите пожарную охрану по телефону "101"
- окажите первую медицинскую помощь пострадавшим, при необходимости, вызовите скорую медицинскую помощь по телефону "103"
- не разрешайте входить посторонним в помещение, где произошел взрыв
- до приезда специалистов оставьте все на своих местах, сохраняйте обстановку на месте взрыва (пожар)
Категорически запрещается:
- проводить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика), перестановку, замену и ремонт газового оборудования
- проводить перепланировку помещений, где установлены газовые приборы
- вносить изменения в конструкцию газовых приборов, изменять устройство дымовых и вентиляционных систем (каналов), заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать "карман" и люки, предназначенные для очистки дымоходов
- выключать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре и газовых баллонах
Неукоснительно соблюдайте правила пользования газовыми приборами, следите за тем, чтобы они были чистыми и исправными.
Напомним, что по состоянию на утро известно о двух погибших людях в Киеве в результате взрыва, еще 18 травмированы. Ликвидация последствий продолжается.
По факту взрыва в доме следователи полиции начали уголовное производство.
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