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  1. В Украине

Минэкономики обнародовало подробности создания Фонда развития Украины

10:12, 22 июня 2023
Фонд должен дополнить работу других международных институций путем увеличения количества качественных инвестиционных возможностей для частного капитала для участия в восстановлении Украины.
Минэкономики обнародовало подробности создания Фонда развития Украины
Источник фото: urc-international.com

Министерство экономики Украины опубликовало дополнительные сведения о недавно объявленном Фонде развития Украины (UDF) и инвестиционных возможностях, которые, как ожидается, предоставит этот новый институт.

«UDF создан как национальное финансовое учреждение развития, которое спонсирует Министерство экономики Украины. Он дополнит работу других международных институций путем увеличения количества качественных инвестиционных возможностей для частного капитала для участия в восстановлении Украины. Минэкономики следует организационной схеме, которая призвана обеспечить прозрачность процесса распределения капитала и подготовки проектов. Консультативная группа по финансовым рынкам BlackRock предоставляет консультации Минэкономики на безвозмездной основе.

В рамках Конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Лондоне 21-22 июня, правительство Украины и компания BlackRock проводят встречи с заинтересованными сторонами государственного и частного секторов, чтобы предоставить дополнительные сведения о прогрессе UDF», - объясняют в Минэкономики.

Презентация представлена выше, содержит обзор Фонда и следующие шаги, среди которых:

  • Підготовча робота до UDF, націлена на швидкий запуск після припинення бойових дій.
  • Розвиток UDF як окремої установи, яка слідує найкращим міжнародним практикам та інвестиційним процесам. Фонд керуватиметься сильним управлінням і глобальними стандартами надійного управління фінансами та ризиками, а також матиме ділові відносини з українськими та міжнародними урядами.
  • Завдяки змішаному фінансуванню та тісному співробітництву з державними та приватними місцевими гравцями, діяльність UDF буде направлена на зниження ризиків інвестиційних можливостей та розробки більш широкого портфелю привабливих для банків проектів, придатних для залучення значного капіталу в українську економіку.
  • UDF зосередиться на п’яти ключових секторах української економіки – енергетика, інфраструктура, сільське господарство, виробництво та ІТ, охоплюючи потенційний інвестиційний ринок у понад $50 млрд для приватного капіталу.
  • UDF генеруватиме рішення та фінансові інструменти для зниження ризиків, зокрема: Приєднати Україну до інвестиційних проектів через широку державну підтримку;
  • Усунути прогалини у фінансуванні шляхом пільгового фінансування та надання підтримки в підготовці проекту;
  • Самоокупність Фонду, яка забезпечує безперервність інвестицій в контексті пріоритетності розвитку міжнародних ринків;
  • Узгодження з пріоритетами промислової політики України, щоб допомогти країні стати провідним міжнародним інвестиційним напрямком;
  • Фонд підтримуватиме модернізацію та перетворення України на привабливий міжнародний інвестиційний напрямок.
  • Фонд підтримуватиме роль України в декарбонізації та зеленому переході, що сприятиме європейській енергетичній безпеці. Це посилить роль України як ключового партнера світової спільноти в декарбонізації, створенні нових джерел енергії для України, Європи та світу.

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